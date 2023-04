盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

▲中國駐法大使盧沙野。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

中國戰狼踢到鐵板。中國駐法大使盧沙野21日表示根據國際法,前蘇聯國家沒有有效主權國家地位,引發歐洲政界強烈不滿。據法媒報導,法國外交部今天下午將召見盧沙野,要求解釋。

中國駐法大使盧沙野21日接受LCI電視台專訪時表示,「根據國際法,這些前蘇聯國家沒有有效地位,因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

盧沙野拒絕回答主持人克里米亞是否屬於烏克蘭的提問,只說,「不一定,取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。當主持人追問,俄國邊界問題是否仍未解決時,盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論激起前蘇聯國家以及國際社會的怒火,因為它等同於否定了從前蘇聯解體國家的主權地位,包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國,許多東歐國家也相繼提出官方抗議聲明。

根據世界報(Le Monde)、法國1台(TF1)等法媒的最新消息,盧沙野已接到法國外交部召見通知,將於法國時間今天下午前往解釋。

世界報指出,盧沙野今天預計由外交部長柯隆納(Catherine Colonna)辦公室主任瓦希(Luis Vassy)接見。

法國參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭(André Gattolin)認為,「應該要傳達清楚訊息,因為總統馬克宏近日訪中帶來不好形象,更別提他關於台灣的爭議發言」。

這並非法國外交部首次召見盧沙野,過去他也曾因為不實批評法國COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情在養老院的治理,以及污辱智庫學者博達安(Antoine Bondaz)等事件遭到召見。

法媒報導,愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞3個波羅的海國家也將聲明轉化為行動,同將於今天分別召見中國大使。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)表示,召見大使目的為「要求澄清,好知道中國對各國獨立的立場是否有所改變」。

法國政府在盧沙野的專訪播出後隔天作出回應,表示對於盧沙野發言感到「驚愕」,並要求中國澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場,「而我們希望不是」。

俄烏戰爭之際,歐洲各國對於此番否定前蘇聯國家主權的言論感到非常憤怒,也對盧沙野多年來的戰狼外交行徑忍無可忍。

近80名歐洲議員23日也在世界報發表公開信表示,盧沙野的激進言論嚴重侮辱相關國家的歷史、文化及完整性,並且明顯違反國際法,必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅。

信中形容盧沙野的言論是最糟糕的「戰狼」行徑,完全超出外交辭令可接受的範疇,並呼籲柯隆納將盧沙野列為「不受歡迎人物」

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3