拜登首鬆口拼連任！　宣布參選前夕提早曝光「驚人喜訊」

▲美國總統拜登（Joe Biden）向記者證實，將會出馬2024總統大選。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《天空新聞網》報導，美國總統拜登24日向記者透露，他將參加2024年總統大選，力拼連任，有消息也指出，拜登即將在25日正式宣布參選。報導稱，拜登尋求連任的最大障礙可能是家人的認可，因為他如果順利連任，屆時已經82歲，讓家人和支持者非常擔心，不過就目前看來，他應該已經順利排除這個障礙。

報導指出，拜登預計25日會正式宣布參選，而他24日向《天空新聞網》的記者提前證實了這項決定。當記者問他，「請問你還打算再競選一次嗎？」拜登乾脆地答道，「是的！」事實上，一旦拜登2024年順利當選，屆時他已經高齡82歲，卸任時更是來到86歲。

自2020年大選開跑前，拜登的年紀就一直是對手陣營攻擊點之一，而他上任後多次在公開場合踉蹌、跌倒，甚至是打瞌睡，也被共和黨戲稱為「瞌睡喬」。不過對民主黨而言，拜登的年齡同樣也是優勢之一，因為這代表他有更多的歷練來應對總統職務。拜登的支持者認為，他比美國所有在職的政治家都還要有經驗。

考量到共和黨對於川普的「迷戀」，拜登在2024年總統大選中最大的敵人很有可能就是川普，兩人時隔4年再度對戰，也引發討論。值得注意的是，由於近年被官司與爭議纏身，在2020年就輸給拜登的川普恐怕很難在2024年扳回一城。

儘管如此，NBC的一項最新民調卻顯示，只有25%的美國人贊成拜登尋求連任。