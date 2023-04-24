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SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

▲▼SpaceX星艦（Starship）升空約4分鐘後在墨西哥灣上空爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲SpaceX星艦（Starship）升空約4分鐘後在墨西哥灣上空爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

飛散的混凝土碎塊、扭曲的金屬板、隕石坑般的巨大坑洞…這些都是美國太空探索科技公司（SpaceX）的有史以來最強大火箭「星艦」上週進行試飛後，對德州發射場造成的嚴重破壞。

法新社報導，「星艦」（Starship）本月20日首次升空後約4分鐘，就在墨西哥灣上空爆炸，預計修復試飛行動造成的損壞將需時數月，這可能導致未來的試飛計畫延後，並拖慢美國國家航空暨太空總署（NASA）針對即將到來的月球任務研發火箭的計畫。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在試飛前曾表示，只要能在不破壞發射台的情況下讓「星艦」升空，就稱得上是「勝利」。

火箭太空艙原定在發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功，並在近32公里的高度起火解體。在進行試飛前，SpaceX的工程師或許也低估了首節推進器上的33具「猛禽」（Raptor）發動機可能造成的破壞。

試射數天後，一名法新社攝影記者看到發射台周圍景象荒蕪。

SpaceX公布的影片顯示，在起飛過程中，大量碎片被炸飛到遠達420公尺外的墨西哥灣。另據當地媒體，數公里外的一個小鎮上空出現一團煙塵。

發射場的照片可見，巨大的發射塔仍屹立在原地，火箭支架雖有受損，但大致上完好。

然而，社群媒體上的照片顯示，在發射台下方，出現一個巨大的坑洞。

馬斯克22日在推特上承認：「當發動機加速運轉，其力量可能粉碎混凝土，而非僅是侵蝕。」

麻省理工學院（MIT）航太與工程學教授威克（Olivier de Weck）告訴法新社：「碎片和干擾區域半徑可能超越任何人的預期。」

他指出，「發射台的主要損壞位在下方，火焰衝擊地面之處」，且修復這個大坑「將需要數月時間」。

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