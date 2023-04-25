「友台」加州副州長康伊蓮　宣布競選下屆州長

▲加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者張欣瑜舊金山24日專電

加州副州長康伊蓮今天宣布競選2026年州長，接替現任州長紐松職務。康伊蓮與台灣友好，4月初總統蔡英文過境洛杉磯，她特別出席僑宴並於致詞時表示，加州和台灣共享自由甜美空氣。

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）於推特放上競選公告，正式宣布角逐下屆加州州長。她推文表示，「我將盡其所能奮戰，確保加州每一位人民，都有機會和我一樣追尋加州夢」。

57歲的康伊蓮為希臘移民第二代，從政之前，她曾在其家族經營的建設開發公司工作，並擔任過企業總裁，政商人脈豐富。

康伊蓮2018年當選加州副州長，是加州第一位女性副州長。當時競選，康伊蓮走遍加州58個郡，深入民間的方式獲得選民支持認同。

若順利當選州長，康伊蓮將再寫歷史，成為加州歷史上首位女州長。

Today I'm launching my campaign to become the next Governor of the great state of CA.



My family & I owe everything to our state. I will fight fiercely to make sure EVERY Californian has the chance to walk the path of the CA dream just like I have. Join us https://t.co/GsduKIRPpf pic.twitter.com/amb5pwxOKo — Eleni Kounalakis (@EleniForCA) April 24, 2023

民主黨籍的康伊蓮支持保障婦女墮胎權，並參與推動加州的1號提案立法，禁止加州否定或干涉個人生育自由。

推崇民主自由價值的康伊蓮，曾於月初蔡總統出訪中美洲友邦，回程過境洛杉磯時，特地從北加州飛往洛杉磯歡迎蔡總統並於僑宴上致詞。

康伊蓮當時表示，加州是許多台灣移民的家，全球各地的人到加州追尋夢想，在這個自由社會呼吸著甜美空氣，自由對加州人民來說如此珍貴，一如在台灣民眾心中的價值一樣。

她也向蔡總統和與會貴賓及僑胞強調，加州會全力支持美國總統拜登（Joe Biden）為維護台海和平所做的努力。

現任加州州長紐松（Gavin Newsom）已經當選2任州長，依法他將於2027年卸任，康伊蓮提前啟動州長選戰，與當時紐松競選州長時的作法一致。

目前康伊蓮可能面臨的競爭對手，包括加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州財務長馬世雲（Fiona Ma）。