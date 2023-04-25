　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅指台海是全球議題　白宮：拜登立場一致

▲南韓總統尹錫悅（左）與美國總統拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅與拜登對台海立場一致。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

即將抵美進行國是訪問的南韓總統尹錫悅日前說台海為全球議題。白宮表示，能預期未來幾天印太緊張情勢將是重要議題，也能預期美國總統拜登對兩岸緊張的處理立場非常一致。

尹錫悅即將抵達華府進行國是訪問，他預計在26日與拜登（Joe Biden）舉行會談，會後並將召開聯合記者會。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在華府外籍記者俱樂部向外媒簡報尹錫悅訪美行時，被問及對尹錫悅日前表示台灣議題是全球性議題的看法，以及拜登與尹錫悅會談是否會觸及台海議題。

柯比不願對尹錫悅的談話表達意見。談到台灣，他指出，可以預期在未來數天，印太緊張情勢將是重要議題，不只北韓，還有來自中國的一系列挑釁與脅迫性行為，特別是在南海與台灣海峽。

柯比指出，拜登將會一貫地清楚表明，沒有理由將這些緊張局勢轉變成任何形式的衝突。美國的一中政策不變，不支持台灣獨立的事實不變，美國將持續依循「台灣關係法」向台灣提供自我防衛能力的事實也不變。

他表示，尹錫悅可以預期拜登對兩岸緊張局勢的處理立場將「非常、非常一致」，與過往大同小異，不僅在拜登政府如此，過去政府也是如此。

尹錫悅18日接受路透社專訪時說道，台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題。他並指台灣緊張情勢是因為試圖以武力改變現狀，韓國和國際社會堅決反對這樣的改變。

尹錫悅的這番說法引來中韓外交戰火。中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」，南韓外交部隨後發布聲明，認為中國外交部對他國元首發言的反應「是嚴重外交失禮」，令人質疑中國國格，同時召見中國駐韓國大使邢海明表達強烈抗議。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子
午後變天！　今晚雨區擴大
台南「百萬跑車」自撞路樹1死1傷　車體扭曲凹陷爛成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迪士尼宣布第二波裁員！估最終砍7000崗位　省近1700億元

歐盟外交首長：將重新校準對中國戰略

波海3國痛批盧沙野！　「洗臉」中國代表：是蘇聯非法占領

印尼蘇門答臘外海規模7.3強震　引發海嘯警報

朝聖！Google Map「歪香菇裸男」又來了　現身撒哈拉沙漠

肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」活活餓死

科技財報前夕　那指收盤下跌

蘇丹內亂！歐盟撤逾千公民　法國關閉大使館

尹錫悅指台海是全球議題　白宮：拜登立場一致

南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

迪士尼宣布第二波裁員！估最終砍7000崗位　省近1700億元

歐盟外交首長：將重新校準對中國戰略

波海3國痛批盧沙野！　「洗臉」中國代表：是蘇聯非法占領

印尼蘇門答臘外海規模7.3強震　引發海嘯警報

朝聖！Google Map「歪香菇裸男」又來了　現身撒哈拉沙漠

肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」活活餓死

科技財報前夕　那指收盤下跌

蘇丹內亂！歐盟撤逾千公民　法國關閉大使館

尹錫悅指台海是全球議題　白宮：拜登立場一致

南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」！宮廟扮1100歲神明　成4年情斷主因

迪士尼宣布第二波裁員！估最終砍7000崗位　省近1700億元

光靠台客　兩岸航線平均載客率不到五成、貼錢苦等開放觀光客

4星座男「遇到正妹就變笨」！好色金牛狂撒幣　沒人攔得住

成立超過3年　指揮中心擬5月1日解編

基隆大武崙工業區深夜惡火！　警火爆嗆記者畫面曝光　

梅雨快來！　最新預測時間出爐

清新自然「寡淡妝」正流行！4重點輕鬆畫，原生氣質再升級

撿到錢包送教官室反遭嗆告　台中男傻眼：想大聲靠X這什麼世道

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

男因大麻被判死　富豪急喊留人

房子才買1年多　6千萬豪宅解體墜崖

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

尹錫悅：無法接受拿百年前之事　要日本下跪

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

人妻突然身亡　夫悲痛揭被大兒子性侵真相

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　中國外交部回應了

Google Map「歪香菇裸男」又來了　現身撒哈拉沙漠

男友打呼太大聲　她錄音PO網成功賺錢

「福島核廢水」最快7月排入海

尹錫悅談台海　白宮：拜登立場一致

科技財報前夕　那指收盤下跌

更多熱門

相關新聞

尹錫悅：無法接受拿百年前之事　要日本下跪

尹錫悅：無法接受拿百年前之事　要日本下跪

南韓總統辦公室24日指出，總統尹錫悅在當天刊出的《華盛頓郵報》專訪中表示，拿百年前的事情對日本說，「絕對不行，要求下跪（道歉）」令人無法接受，至於部分對「韓日合作」持消極態度的人群，政府已經做了最大努力進行說服。

美菲軍演涉菲北部島嶼　可望成保衛台前線

美菲軍演涉菲北部島嶼　可望成保衛台前線

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

兵推8萬解放軍登陸台灣　前大使曝美國目的

兵推8萬解放軍登陸台灣　前大使曝美國目的

韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決晶片補助爭議

韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決晶片補助爭議

關鍵字：

南韓總統尹錫悅白宮拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

「福壽100%純芥花油」標示不實！驗出反式脂肪

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

台男平均10.78公分！醫揭「超過這長度」就有性刺激

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

最表裡不一三大星座！TOP1是人精

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面