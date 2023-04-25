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美菲軍演涉菲律賓「北部島嶼」　可望成保衛台灣前線

▲▼美菲軍演,菲美軍演,肩並肩軍演,Balikatan。（圖／路透）

▲美菲軍演涉菲律賓北部島嶼，可望成保衛台灣前線。（圖／路透） 

文／中央社

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國與菲律賓上週末在偏遠菲國北部島嶼進行聯合軍演。一旦未來因為台灣爆發衝突，這些島嶼可能成為保衛台灣的前線。

「金融時報」指出，美菲士兵及魚鷹型傾斜旋翼飛機（Osprey Tilt Rotor Aircraft，V-22）23日在菲國北部偏遠的巴丹島（Batan）參與年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，這座島嶼距台灣僅200公里。在中午前不久，有4架魚鷹型傾斜旋翼機從翠綠山脊上空呼嘯而過。

據報導，當地居民尤金（Eugene）對妻子希達（Hilda）喊道：「他們來了」！當時尤金正在他們於島上泰宜德燈塔（Tayid Lighthous）的小店販賣紀念品，他叫希達來見證這些軍機（以及全球強權競爭）來到他們的寂靜太平洋海岸線。

上週末，巴丹島舉行了菲美軍方共同抵禦侵略者的演習，這是這兩個盟邦逾30年來規模最大聯合軍演的一部分，雙方正強化軍事關係，以應對日益強硬的中國。

▲▼菲律賓北部偏遠的巴丹島（Batan）距台灣僅200公里。（圖／翻攝自Google地圖）

▲菲律賓北部偏遠的巴丹島（Batan）距台灣僅200公里。（圖／翻攝自Google地圖）

長期以來，巴丹島一直是與世隔絕之地，當地居民在小木船上捕捉黑皮旗魚（blue marlin）及黃鰭鮪魚（yellowfin tuna），旅客在當地巴斯戈鎮（Basco）火山丘和歷史悠久的教堂中漫遊。

如今台灣已成為中美地緣政治鬥爭衝突熱點。巴丹島也被重新定義為一旦爆發戰爭，雙方可能爭相占據的「重要地帶」。台灣與巴丹島之間相隔巴士海峽（Bashi Channel）。

為此，美菲數百名陸戰隊員及士兵被空運至長滿青草的高地上，演練如何保護這個地帶，免於遭到潛在入侵者攻占。

美國陸軍兩棲登陸船隻則在下方調查當地海灘是否適合卸載「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士），以遏止敵方船隻，這套系統在烏克蘭戰爭中發揮了重要作用。

美國陸軍第25步兵師指揮官萊恩（Joseph Ryan）少將表示，先前菲律賓較不願展現保衛全部領土的意志。他指出：「但如今有了更多理由，我認為很大程度上是因為中華人民共和國陰險狡詐的本質。」

萊恩還說：「我們正在這座島嶼、南海、台灣附近擴大態勢。我們做這些事都是在展示，我方願意幫助我們的盟友及夥伴。這應會向中華人民共和國釋出訊號，證明我們是認真的。」

島上婦女希達還表示，她支持美國強化其軍事存在，尤其是在北方地區。她說：「當然，這次軍演提醒我們，麻煩可能降臨。如果麻煩來了，我們必須保護自己。」

希達說：「我們因為中國而感到憂心。台灣是個好國家，是民主政體，我們巴丹島同胞中有許多人在那裡的工廠謀生，我們為他們感到擔心。」

目前約有15萬菲律賓人在台灣工作，由於台海可能爆發衝突，菲律賓政府主要關切的一大問題就是在台菲國人民的安危。

對巴丹島上的許多居民而言，台海問題是切身之事。巴丹島上原住民人口與台灣離島蘭嶼達悟族源自共同祖先，雙方語言也有許多共同詞彙。蘭嶼位於菲國最北端以北約100公里處。

巴丹島年輕居民戴爾（Dale）指出：「我們緊密相關。我們的政府有時會說（美菲）『加強國防合作協議』（EDCA）據點不錯，如此美軍就可在颱風或地震時提供幫助，但我認為這實際上是關乎中國與台灣。」

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