迪士尼宣布第二波裁員！估最終砍7000崗位　省近1700億元

▲迪士尼砍人力省成本。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

迪士尼今年2月宣布將大裁員7000人，本周一（24日）展開的第二波裁員是此計畫的一部分，最終估計將能省下55億美元（約新台幣1681億元）。

路透社報導，迪士尼官方表示，美東時間周二（25日）將會再裁員數千人，使目前裁員總數來到4000人。消息指出，裁員對象包括各業務部門，迪士尼娛樂、體育頻道ESPN、迪士尼樂園、產品體驗等，但不會影響到主題樂園與渡假村第一線的時薪員工。

一份內部備忘錄寫道，未來數天會繼續執行裁員計畫。迪士尼娛樂共同主席柏格曼（Alan Bergman）及沃燈（Dana Walden）寫給員工的備忘錄提到，高層團隊非常努力地訂定組織未來的方向，這是公司的最優先事項，為了求好不會求快，「我們明白這是一個不確定的時期，感謝各位的理解與耐心。」該公司為華特迪士尼2023年重組的重點之一，主要負責電影與電視製作、串流媒體以及發行業務。

迪士尼2月宣布裁員並進行組織重組，讓決定權回歸給創意高管，目標是要將迪士尼業務精簡化。迪士尼於3月27日開始通知員工裁員消息，並表示第二輪在4月展開，第三輪預計於今夏以前執行。