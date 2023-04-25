4星座男「遇到正妹就變笨」！好色金牛狂撒幣　沒人攔得住

▲你身邊的男性友人就是一遇到正妹就變笨的星座嗎？（示意圖／視覺中國）

文／亞提米斯

正妹在這個世界上是很珍貴的，對於很多男人來說，看到長得很漂亮的女生、身材很豐滿的女生，心情就會大好，但有些男人不只是會心情大好而已，還會好到連自己的爹娘姓什麼都可能會忘記，只要正妹叫他們往東、他們就不會想要往西，失魂落魄到讓其他的女人覺得很生氣，哪些男人看到正妹就會被迷得神魂顛倒又容易因此癡癡傻傻有如腦殘呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽&火星星座

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第4名：牡羊男

在男人裡面，這個星座也算是還蠻單純的星座男，特別是看到自己喜歡的女人時，是屬於會全心全意放在這個女人身上的男人，某個程度上的牡羊男可說是「使命必達」的類型，通常只要喜歡的女生說一句話，他們就會盡全力辦到。

有時候就像是著了魔一樣的瘋狂的愛上某個女生，加上很多牡羊男都是以第一眼的感覺為準，往往也都還蠻外貌協會，加上個性很主動，只要對方有所回應，牡羊男就會加碼向前，好像耳朵裡頭只聽得見這個女生的話一樣，讓身邊的人覺得牡羊男還真是看到美女就失心瘋。

第3名：雙魚男

幻想是美麗的、陶醉在幻想裡的男人都會變得傻傻的，雙魚男就是看到正妹後就會「腦內補完」很多的幻想、很多的美夢，跟正妹講上幾句話，就會很自然的陶醉在自己編織的夢想未來裡頭，當然，雙魚男講出來的話跟做出來的大概就像自己在演偶像劇一樣。

要說雙魚男很腦殘，倒不如說他們是過度浪漫的類型，會想很多很傻氣又很浪漫的手法，想要感動這個正妹，只要這個正妹不要給雙魚男釘子吃，那麼雙魚男大概就會陶醉到忘記今天是幾年幾月幾日，每天都魂牽夢縈在這個正妹身上。

▲金牛男骨子裡就是好色，很容易掉入正妹的笑容裡。（示意圖／視覺中國）

第2名：金牛男

金牛男本身是一個非常單純或該說是一種很痴情的生物，基本上如果看到自己喜歡的正妹，整個人大概就會完全忘記其他的事情，越是身材好、若隱若現的正妹最容易讓金牛男整個人變得失魂落魄，口水整個吞不完。

由於天生的專一性、加上隱藏在靈魂裡頭的好色，加上思考往往不算是太快太靈敏，很容易就會掉進正妹的笑容當中，遇上了特別有心機的正妹，金牛男大概就很容易變成供養很多錢的火山孝子，而且旁人根本就沒辦法拉得住金牛男、勸也勸不聽呢！

第1名：獅子男

看到正妹的獅子男就是獅子見到了獵物一樣，獅子座本身就是個跟戀愛、玩樂很有關係的一個星座，見到正妹更是會沒有辦法管住自己心中的那份激動，特別是身材很好、臉蛋又很可愛的正妹，更是會讓獅子男看得直流口水。

有好兄弟、有酒壯膽的場合上頭，獅子男更是會整個人就陶醉在正妹的微笑裡頭，如果這個正妹的態度是很會撒嬌的，那麼獅子男大概一聽到這個女生的聲音就整個人茫茫然不知身在何處，眼裡頭、心裡頭大概也只看得到這個女生而已。

本文經授權轉自：亞提米斯