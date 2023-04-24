正妹過馬路驚魂！PO網控「風衣男亮刀欲行刺」　士林警回應了

▲有名女網友PO文表示與友人在士林區中山北路口過馬路，突被前方男子持水果刀欲行刺，所幸躲開未釀傷。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

記者黃宥寧／台北報導

治安破洞人心惶惶？有名正妹在臉書社團PO文指出，昨（23日）下午與友人在中山北路、中正路口過馬路，前方穿著黑風衣男子突回頭，拿出1把水果刀想行刺，所幸她與友人即時閃避沒有受傷。對此，士林警方表示，目前已全力調閱監視器追該名男子，並釐清案情。

該名女網友餘悸猶存發文說：今天下午快3點跟朋友在中山北路、中正路口過馬路，突然被前面的男子拿水果刀要刺我和我朋友，男子目測約為40歲左右，全身穿黑色防風外套，右手拎著一個折起來的廣告紙（水果刀藏在裡面），好險我跟我朋友都有躲掉沒發生意外。

女網友表示，還是提醒大家平時走路也要小心。走路不要滑手機，偶爾也要注意身邊路人，回神後有向派出所報案，目前還沒找到該名男子，大家隨時注意安全。

發文也引起網友們紛紛留言說，「也太恐怖」、「最近是怎麼了，刀槍頻頻出現在大庭廣眾之下，治安越來越可怕」等害怕留言。

對此，士林警表示，該名女網友撥打110報案後，轄區警也火速抵達現場，但未見女網友待在現場，也尚未受理報案，目前全力調閱監視器循線找黑衣男，若有女網友所述持刀情形，會依社會秩序維護法送辦，女網友想提告恐嚇也會依法受理。