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工程案疑遭威脅　台東成功鎮民代表會副主席宣告「不自殺聲明」

▲成功鎮鎮民代表會副主席陳秋豆，宣告「不自殺聲明」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功鎮鎮民代表會副主席陳秋豆，宣告「不自殺聲明」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮鎮民代表會副主席陳秋豆疑似因為關切原本去年7月要完工的公墓工程延宕至今仍未啟用，這個月13號被人拿鞭炮到家門口炸，甚至傳言，等副主席一跑出家門，就載到山上丟下山谷，佯裝自殺身亡。陳秋豆24日在2位代表陪同下宣告「不自殺聲明」，並要求警方加強查察作為。成功分局表示，已經詢犯嫌後，將兩造證詞均收於筆錄並檢附相關證據於4月17日移請檢察官偵處。

台東縣成功鎮民代表會副主席陳秋豆，在議事廳舉手宣告「不自殺聲明」。強調陳秋豆聲明我不會自殺， 也不會去演失蹤。

陳秋豆提供監視器畫面說，這個月13號深夜11點多，一名男子刻意戴著帽子，拿了一綑鞭炮，丟進她家門口。她說，可能是一直關心成功鎮公墓新建工程，原本去年7月要完工，卻延宕至今仍未啟用有關。

雖然警方已經逮捕到嫌犯，也函送地檢署偵辦，但又有傳言她會被人佯裝自殺身亡；陪同的鎮民代表認為，以後還有誰敢監督公共工程，要求警方積極偵辦幕後是不是有指使者，或是不法集團。

成功分局副分局長 陳清源，將持續加強副主席住區所及相關的人身的安全維護，並建立熱線的接觸管道。

陳秋豆說，成功鎮公墓包括火葬場設備新建工程延宕快一年，造成鎮民不便，是否工程有弊端？她要求檢調介入調查。

台東地檢署表示，這起恐嚇案已指派專門檢察官調查，而成功鎮公墓工程一旦發現有弊端，地檢署也會立刻調查。

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