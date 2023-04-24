「詭異沉澱物」蘋菓西打全下架！金門回收825瓶　偷賣最重罰300萬

▲金門所有賣場全面下架蘋菓西打。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

日前知名飲料蘋菓西打被媒體爆料出現不明沉澱物，且部分已流入市面販售。而且現在這批有不明沉澱物的蘋菓西打不只出現在本島，就連金門地區的連鎖賣場都接連被發現，金門衛生局稽查後，也下令全縣賣場下架所有寶特瓶裝蘋菓西打，自23日起不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違者最重可處300萬元罰鍰。

▲有不明沉澱的蘋菓西打也出現在金門賣場，衛生局要求下架。



知名老牌飲料「蘋菓西打」被發現瓶底有不明白色沉澱，金門民眾也在當地連鎖賣場發現這批飲品，金門衛生局對此表示，有關大西洋公司製售寶特瓶裝之「蘋菓西打」產品，經發現有異物沉澱之情形案，衛生局已於4月22日稽查地區各賣場及經銷商，共16家賣場，商家總計下架蘋菓西打1250ml計121瓶、2000ml計188瓶，經銷商已封存1250m計36瓶及2000ml計480瓶，總計825瓶。

衛生局指出，消費者如購買寶特瓶裝蘋菓西打（1250ml及2000ml）產品，可持購買發票及未開封亦未過期之案內產品至各通路辦理退貨，若無發票或需辦理退費者，則可撥打大西洋公司客服專線：0800-241-548及（02）29820061(10線)，由該公司指派專人辦理退貨或退費事宜。

衛生局強調，自4月23日(週日)零時起，市售食品通路商不得再販售大西洋公司生產之「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違反規定將依食品安全衛生管理法第47條規定，可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。