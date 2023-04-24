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竹市府強化公私協力助街友　更完善照顧體系

▲新竹市未來將增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市未來將增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府辦理街友緊急或長期收容安置服務，定期與不定期偕同相關單位，於地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，針對街友需求提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等，今年已服務7,031人次。社會處指出，未來將增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，更完善街友照顧體系，包含推動外展服務、與在地民間團體合作，共同投入街友輔導與自立工作，鼓勵其復歸社會。

社會處表示，市府每週固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，除了平時的關懷之外，市府也與社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會合作，提供街友日間休憩的空間，並安排多樣的課程，協助有意願工作的街友經濟自立。

社會處指出，高虹安市長重視街友安置問題，指示市府相關單位妥善輔導，市府依據社會救助法第17條規定，針對街友常聚集的地點，加強結合警政、工務、社政、環保等單位，增加共同關懷訪視頻率，除勸導街友行為外，更加強提供街友即時性的就醫、緊急安置、物資需求及其他必要協助。

社會處呼籲，街友之所以成為街友，背後可能有很多因素，可能是因為精神或身體的變化，或經濟拮据、家庭變故甚至職場打擊，需要民眾的體諒與關懷，希望能以包容的角度，協助街友度過低潮。市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處(03)5352657。

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