周玉蔻預言高嘉瑜2024一定落選　高：總是會有人扯後腿、架拐子

▲民進黨立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨20日公布台北市第2選區立委初選結果，議員王世堅擊敗尋求連任的立委何志偉。但資深媒體人周玉蔻卻在結果公布後大膽預言，王世堅和現任立委高嘉瑜2024一定會落選。對此，高嘉瑜21日受訪時表示，會繼續努力，總是有人不看好你，會給你扯後腿、架拐子，但自己一直都是這樣，還是要努力繼續當孤勇者。

周玉蔻指出，民進黨加本土陣營，明年台北市立委選舉，高嘉瑜和王世堅一定會輸，加上第五選區（中正、萬華）的無黨籍立委林昶佐不選；她接著提到，幸好，第一選區（北投、士林）的立委吳思瑤很穩，第七選區（信義、南松山）的候選人許淑華會贏，而第六選區（大安、文山）若能整合社民黨議員苗博雅，國民黨也會輸。

此外，周玉蔻認為，雖然第五選區的林昶佐不選，但代為出征的吳沛憶也能完勝分裂的藍、白陣營，她信心喊話，「所以，-3+3 +1回到4，安啦！」

對於被周玉蔻預言一定落選，高嘉瑜表示，會繼續努力，總是有人不看好你，會給你扯後腿、架拐子，但還是要繼續努力，自己一直都是這樣，還是要努力繼續當孤勇者。

而競選對手吳欣岱日前接受專訪表示，自己支持度高全因選民不滿高嘉瑜？高嘉瑜回應，選舉不是靠仇恨跟憤怒，希望帶給大家善良正面的力量，努力化解仇恨跟對立、為大家做事，讓台灣更好，在這樣的原則下努力。

高嘉瑜指出，自己上次選舉時，王世堅有來幫忙拉小提琴，2024民進黨是很關鍵，立法院是否能過半，港湖也是關鍵一席，2024國會能夠過半港湖能夠守住，這是她的使命。