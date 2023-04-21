快訊／高嘉瑜解釋「斬妖除魔」說由來　讚何志偉有才華：畫畫、泡咖啡

▲民進黨立委高嘉瑜解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨20日公布台北市第2選區立委初選結果，議員王世堅擊敗尋求連任的何志偉。與王世堅關係不錯的立委高嘉瑜，也特別傳簡訊給王恭喜，內容提到「恭喜世堅委員，果然是斬妖除魔真男人」，引起熱議。對此，高嘉瑜21日受訪時表示，斬妖除魔並非指何志偉，媒體這樣見縫插針很不好，何志偉有很多才華：畫畫、泡咖啡，相信他未來還有很多路。

對於斬妖除魔說是否在講何志偉？高嘉瑜表示，當然不是啊！自己跟王世堅私底下會互開玩笑，剛好有朋友要王世堅的簽名照，就傳簡訊給他，王世堅回說可不可以用5張簽名照換我的演唱會門票，所以我就虧他是斬妖除魔真男人，因為他平常都說自己斬妖除魔、沒有特別指誰。

高嘉瑜指出，媒體這樣見縫插針、針對別人很不好，大家知道我跟何志偉非常好，何志偉在我心中是溫暖善良的暖男，絕對不是大家說的這樣，希望這次初選後，大家能夠放下恩怨，為民進黨2024贏得勝選。

至於是否有傳訊息給何志偉？高嘉瑜表示，有傳訊息給他，因為他的個性非常溫暖、善體人意，相信他未來一定會更好。高笑說，何志偉有很多才華：畫畫、泡咖啡之類的，相信他未來還有很多路、他對政治也非常熱心，何志偉未來發展一定會更好，祝福他。

至於會不會覺得何志偉被全黨針對？高嘉瑜坦言，何志偉、我還有王世堅很多時候處境類似，大家也知道，政治路上確實有一些比較針鋒相對、沒有人性的一面，但另外一面大家也可以理解，過去就過去了，還是希望向前看。

高嘉瑜指出，人生還是有很多正向光明的地方，希望那些醜陋黑暗的政治面只是一部分，何志偉一直都是很溫暖善良的人，相信他一定會做得很好。