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睽違13年！超挺台瓜地馬拉總統　明親赴立法院演說

▲▼立法院準備歡迎瓜地馬拉總統蒞臨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今日進行歡迎瓜地馬拉總統蒞臨的準備工作。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）24日率團抵台，進行為期4天的國事訪問，預計25日上午前往立法院發表演說，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說。根據立法院規劃，為了讓因有多發性硬化症而拄著拐杖的賈麥岱不必爬太多階梯，將「破例」讓國賓座車直接開到議場前門口。

游錫堃日前表示，這將是立法院睽違13年，再度有國家元首到議場演說，更是首度有該國國會議長陪同蒞臨，為了讓賈麥岱在長途跋涉、軍禮歡迎後，不要走太多的路及爬太多的階梯，立院同仁想盡辦法，讓國賓座車破例直接開到議場前門口。

賈麥岱應我國政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

▲▼瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）今抵台。（圖／翻攝自Twitter／Alejandro Giammattei）

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱今天上午抵達台灣。（圖／翻攝自Twitter／Alejandro Giammattei）

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