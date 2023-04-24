美總統候選人喊「發步槍給台灣」　陳建仁不領情：國情不同沒規劃

▲行政院長陳建仁受訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024美國總統大選將進入提名階段，美國共和黨總統候選人、知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日拋出主張，建議讓每個台灣家庭都持有槍枝，以防中國入侵，引發熱議。行政院長陳建仁24日受訪說，「台灣、美國的國情不同，我們沒有這樣的一個規劃」。

陳建仁今天上午前往台中視察「特搜大隊西屯分隊消防廳舍」改建規劃，媒體聯訪時關注，美國共和黨總統候選人提出「讓台灣家戶持槍」政見，嚇阻中共侵臺，陳揆怎麼看？陳建仁回應，維持區域的和平，以及台海的和平，一向是國際社會所關注的，「我們的國際好友對於台灣提出的這些意見，最主要的就是希望能夠加強我們全民國防的概念，台灣、美國的國情不同，我們沒有這樣的一個規劃」。

不過，陳建仁也說，他要再次強調，應該要有全民國防的概念，能夠自我防衛，來保障台海安全，並且來促進這個區域的和平。

至於媒體關切，報載台美間磋商「區域緊急庫存」，而非預囤彈藥，引發國民黨質疑，也有學者憂心，此舉恐升高兩岸緊張，陳建仁說明，「區域緊急庫存」構想還在協商討論的過程當中，但是他還是要強調，台灣要有自主防衛的力量，更重要的，需要來維持區域的穩定與和平。

陳建仁說明，很重要的，台灣要加強自己自我防衛的能力，要堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也要加強國防的戰力，「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」，跟國際上理念相同的國家，共同來維持印太地區的和平穩定，是台灣要全力以赴的。