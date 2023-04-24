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大陸 大陸焦點 特派現場

瓜地馬拉總統訪台　大陸外交部：不會有好下場

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）24日率團訪台，於清晨5時24分抵達桃園機場，對台展開為期4天的國事訪問，25日更預計至台灣立法院議場發表談話。對此，大陸外交部回嗆，妄圖分裂中國不會有好下場。

大陸外交部發言人毛寧24日在例行記者會上說，中國是瓜地馬拉的第二大進口來源地和第五大出口目的地，承認一個中國原則，發展對華關係符合瓜地馬拉的根本利益和人民心聲。「台獨」分裂活動逆歷史潮流而動，不過是民進黨當局自欺欺人的把戲，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。

毛寧表示，「正如瓜中友協主席巴爾諾亞所說，中國的歷史告訴所有人，世界上只有一個中國，歷史也告訴我們，妄圖分裂中國不會有好下場。」

另外，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）日前表示，不同意台灣問題是中國內政。毛寧聲稱，「英國外交大臣顯然應該好好補一補歷史課了。」

毛寧列舉《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯大2758號決議，和50多年前英方在中英關於互換大使的聯合公報中的內容等表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，希望英方在這個大是大非的原則問題上保持清醒，謹言慎行。」

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關鍵字：

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