浙江水庫大壩挖出4公尺深白蟻巢　罕見「一王三后」已生長逾10年

▲白蟻巢內的一王三后。（圖／翻攝央視財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸某「白蟻防治醫生團隊」近日在浙江象山縣丹東街道赤坎水庫大壩護岸區域發覺有白蟻築巢，經過3天的工作，透過對一個個副巢的取出，開挖出一條長15公尺直通主巢的通道。專家挖出主巢後發現，裡面的3個蟻后體型肥大，生長時間初估約有十多年，讓壩體和水庫的構造埋下隱患。

▲白蟻巢已在大壩體內盤根錯節。（圖／翻攝央視財經）

《央視財經》報導，晚春四月，氣溫逐漸升高，白蟻也開始進入活動的高發期。俗話說「千里之堤，毀於蟻穴」，小小蟻蟲可以讓千里長堤崩塌潰決，這話可真不是危言聳聽。

浙江象山縣白蟻防治專家胡成強表示，主巢內有3個蟻后、1個蟻王，白蟻數應該有幾十萬，甚至過百萬，「白蟻通常為一夫一妻制，一夫多妻制較為罕見，從這個蟻王宮殿掉出的蟻王是黑褐色的；3條蟻后體形碩大，均有5釐米（公分，下同）左右，生長已有十幾年。經測量，白蟻主巢巢體直徑約為80釐米，挖出的副巢已有15個。」

▲防治專家將白蟻巢取出。（圖／翻攝央視財經）

胡成強強調，十幾年來第一次挖到4公尺深的白蟻巢，在大壩體內已盤根錯節，「白蟻的繁殖主要靠蟻王蟻後，主巢消滅掉，白蟻危害就基本消除，從挖到主巢的地表濕度來看，白蟻在壩體和水庫間已形成數個吸水線和取食線，水庫管湧風險很高，後期必須修復處理。」

據了解，白蟻又稱飛螞蟻，喜歡蛀食植物，其體內分泌的蟻酸還能腐蝕鋼筋，引起建築坍塌。這個位於浙江象山的超級蟻巢被發現後，解決了大壩遇災時潰堤的潛在危機。