鋒面來襲！中部以北水庫「進帳272萬噸」　水利署估20日擴及全台

▲鋒面接近台灣，水利署預估，19日晚間或20日雨勢更為顯著，挹注範圍將擴及全台水庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文／中央社

鋒面19日接近台灣，局部地區出現短暫陣雨，根據水利署統計，截至19日晚間6時，全台水庫估進帳272萬噸，並以中部以北水庫為主；水利署表示，預期隨著20日雨勢漸大，鋒面降雨挹注範圍將擴及全台水庫。

鋒面前緣對流雲系19日東移，午後雲林以北及東北部有旺盛對流影響，局部地區有短暫陣雨天氣，氣象局預估20日雨勢會比今天更盛，對中南部水情稍微紓解。

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根據水利署統計，截至19日晚間6時，北部新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫皆有些許進帳，降雨效益估達160萬噸；中部永和山、明德、鯉魚潭、日月潭與霧社水庫合計進帳110萬噸；另澎湖成功水庫、金門太湖水庫各有1噸降雨挹注，整體降雨效益為272萬噸。

水利署副署長王藝峰受訪表示，白天雨勢不強，主要下在沿海地帶，但晚間南部山區也已開始降雨，預期19日晚間或20日雨勢更為顯著，挹注範圍將擴及全台水庫。

另外，由於鋒面前緣易有對流發展，為因應對流移入後易有短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，水利署提前於19日下午2時成立應變小組，請待命執勤人員保持警戒，並籲請西部相關縣市加強整備應變。

面對可能的雨勢，經濟部與水利署再次督促各河川局及水資源局做好相關整備，確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，支援河道清淤、移動式抽水機及相關工程人員機具撤離河道安全流程，同時責成各水資源局面對目前旱象審慎進行水庫引水操作，增加入流量，同時防災防淹水。

水利署呼籲民眾，在降雨來臨前清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。