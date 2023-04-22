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鋒面灌全台水庫6012萬噸　水利署：南部旱象待梅雨化解

▲▼這波降雨估挹注全台水庫6012萬噸水，並以中部水庫為最多達3650萬噸，南部僅進帳140萬噸。（圖／水利署網站）

▲這波降雨估挹注全台水庫6012萬噸水，南部僅進帳140萬噸。（圖／水利署網站）

中央社

鋒面退場，根據水利署統計，這波降雨估挹注全台水庫6012萬噸水，並以中部水庫為最多達3650萬噸，反觀南部僅進帳140萬噸，水利署表示，仍待梅雨化解南部旱象。

截至21日傍晚5時，根據水利署這3天的統計，中部水庫是此波降雨的最大贏家，永和山、明德、鯉魚潭、日月潭、霧社、湖山水庫共有3650萬噸降雨效益，並以鯉魚潭進帳最多破千萬、達1200萬噸；其次是德基水庫，有850萬噸進帳；蓄水率上升幅度最明顯的則是明德水庫，3天內蓄水率大增53.1%，現已突破7成大關。

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北部新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫合計進帳2220萬噸，以石門水庫990萬噸為最多，寶山寶二水庫840萬噸次之。

南部僅蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭、南化水庫零星挹注共140萬噸，仍處乾渴狀態。水利署官員表示，近日降雨增加南部土壤濕潤，有助於減少灌溉水量，但尚待梅雨才能化解旱象。

攤開目前水庫蓄水狀況，北部水庫蓄水狀況相對穩定，新山水庫蓄水率72.7%、翡翠水庫蓄水率64.4%、石門水庫蓄水率41.8%、寶山及寶二水庫蓄水率重回4成大關達44.4%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各提升至35.2%、46.8%、60.6%。

南部水庫水情較為嚴峻，聯合運用的曾文、烏山頭水庫合計蓄水率僅15.4%，蘭潭、仁義潭水庫合計蓄水率23.4%，南化水庫蓄水率26.2%。

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