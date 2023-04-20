曾文水庫「蓄水率9.1%」　各水庫水情曝光！鄉民喊：台北狂下雨

▲水庫蓄水情形。點圖可放大。（圖／翻攝自經濟部水利署）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象局昨（19日）晚對15縣市發布大雨特報，西半部、東北部雨勢尤為明顯，南部也有下雨。不過即便如此，根據「經濟部水利署」，有好幾個水庫的水情相對吃緊，其中曾文水庫的蓄水率更只有9.1%，比昨天還低。

根據「台灣水庫即時水情」，目前有5個水庫顯示紅字，水情相對吃緊，分別是霧社水庫、仁義潭水庫、白河水庫和曾文水庫、阿公店水庫；顯示藍字的水庫則有4個，分別是新山水庫、翡翠水庫、日月潭水庫和烏山頭水庫。

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▲有5個水庫顯示紅字。點圖可放大。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

另從「經濟部水利署」的最新數據可見，曾文水庫的有效蓄水量為4611萬立方公尺，蓄水率9.1%，未滿一成。水利署指出，氣象預報19日至21日會有一波雨勢，各河川局及水資源局務必料敵從嚴，為最壞情況做足準備，尤其是彰化以南至屏東地區，會優先確認抽水站、抽水機、水門的運作情況。

針對曾文水庫水情吃緊一事，也在PTT上引發討論。有網友發文表示，經過昨晚，曾文水庫的蓄水率竟只有9.2%（現為9.1%），雨都已經下這麼大了，結果水位還降。

▲水庫水情一覽表。點圖可放大。（圖／翻攝自經濟部水利署）

貼文底下，也有不少網友回應，「台北現在下到爛掉」、「沒有連續豪大雨三個月，永遠擔心沒有水」、「降雨機率100%，結果卻出太陽」、「沒下在水庫也沒用啊」、「你怎麼會以為這樣短暫的暴雨可以補充多少水」、「天氣超好，北部不要羨慕」、「至少南部人有陽光啊，我好羨慕呢」。