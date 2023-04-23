李四川拋「鐵皮屋頂變彩色光電板」　鳥瞰台北市容變更美

▲台北市副市長李四川。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

昨（22）日為世界地球日，面對世界趨勢，政府訂定2050淨零碳排政策目標。台北市副市長李四川23日提議，如果將台北市屋頂的鐵皮，全部換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容時，「是不是會變更美？」

李四川23日於臉書表示，自己上週接待葡萄牙國會議員來訪，因為葡萄牙日照很長，再生能源高達50%，台北市如果能將市區屋頂鐵皮，全部換成彩色的光電板，這樣不但可以產生綠能源，還可以改變市容。

李四川提及，昨天是全球地球日，主題是「投資我們的星球」，投資不是加負荷，而是減輕地球的負荷；30年前自己在台北市政府當承辦人的時候，台北市在大路口蓋天橋及人行地下道，30年後現在都在拆天橋及人行地下道，一切歸零，30年這點一定有值得我們省思改變的地方。

李四川認為，2050年台北市要達到淨零排碳，這也是國家政策，從今起應從食衣住行育樂開始綠生活、綠家園、綠建築，每一個人從自己生活改變，台北市才能蛻變，大家一起來投資我們的地球。

面對李四川的想法，網友們評價兩極，有些人表達支持「可行喔很好」、「這個主意好，比起種田地影響農作好太多了」、「可以分區試辦」，但也有人憂心「是否温度會升高」、「光電版又是另類的環境污染」。