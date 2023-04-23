清潔員拆報廢電動按摩椅　驚見椅內藏「牛皮紙袋」⋯打開竟是5萬現金

▲北市環保局中正區清潔隊仁愛分隊隊員葉展睿（左一）與洪浩洋（右二）拾金不昧，民眾特地至分隊感謝。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局23日表揚4名清潔隊員善行義舉，包括2名中正區清潔隊仁愛分隊隊員洪浩洋與葉展睿，日前在拆大型廢棄物拆解作業時，在電動按摩椅發現一包裝有5萬元新台幣的牛皮紙袋，原來是一名高齡90歲的老奶奶遺失，最終緊急通知對方領回，老奶奶也感謝2名隊員拾金不昧精神。

台北市環保局23日表示，仁愛分隊隊員洪浩洋及葉展睿8日執行拆解大型廢家具電動按摩椅時，發現椅內有牛皮紙袋，袋內裝有新台幣5萬元現金，當下即主動向區隊幹部報告，並依指示至轄區仁愛派出所完成備案程序。

環保局提及，警方依該隊提供的大型預約資訊通知預約民眾，對方為一名高齡90歲的老奶奶，除了領回5萬元現金外，還特別前往仁愛分隊向2位同仁致謝，感謝拆解時的細心檢查與拾金不昧精神，讓她避免了損失。

另外，環保局也說，南昌分隊隊員洪晉新、林帝瑋於11日在汀州路二段執行日間大型廢棄家具收運時，發現路邊有男女發生口角糾紛，男方甚至以拳腳毆打女方，女方明顯有傷勢且出血，為制止違法暴力行為，洪員及林員除了報警外，立即下車制止，避免事態擴大。

環保局指出，未料男方竟毆打洪員，造成洪員頭部有輕微傷勢，還用手提包敲打資收車前擋風玻璃以示威，最後員警即時趕到，將施暴的行為人逮捕並依法偵辦，女方因同仁即時介入減輕受傷程度，遭毆打的洪員也幸好無大礙。

最後，環保局強調，維護市容的整潔和環境品質是清潔隊員的職責，但穿梭在市區大街小巷執勤時，若遇到民眾有需要的情況，隊員也都會當仁不讓、挺身而出，主動提供必要的協助，呼籲市民除了共同維護美麗、乾淨的市容環境外，平時也能多給熱心的清潔隊員鼓勵打氣，一起創造社會良好互動的善循環。