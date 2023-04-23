資深藍委勸徐巧芯「別讓大家都怕妳」　他提分析駁：這是勝出關鍵

▲徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰贏得國民黨內立委初選。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選「費芯大戰」由台北市議員徐巧芯勝出，引發外界熱議。對此，媒體人朱凱翔22日就在臉書透露，在初選過程中，曾有不具名的資深國民黨立委勸徐巧芯手段不要太激烈，讓「大家都怕她」，但朱凱翔認為，「大家都怕她」正是徐巧芯出線的關鍵。

朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」中透露，曾有一名不具名的資深國民黨立委表示，有年輕人對國民黨是好事，但徐巧芯選舉手段過於激烈，不管徐巧芯能否進立院，都應彌補黨內關係，別讓「大家都怕她」，少了合作機會。

對此，朱凱翔認為，這位「不具名的資深國民黨立委」沒搞懂，徐巧芯這次初選與明年1月13日會贏得立委的最關鍵因素，就是「大家都怕她」，徐巧芯的支持者就是喜歡看她殺氣騰騰，一旦確定目標，就死磕到底。他也提到，自己完全可以理解「不具名的資深國民黨立委」為什麼會害怕徐巧芯，因為徐巧芯的特質與表現，會讓很多人相形見絀。

「原來，在野黨可以是這樣幹的」，朱凱翔指出，在規則允許的範圍內本來就能無所不用其極，可民眾似乎早已習慣國民黨的懦弱，但誰說國民黨不能反手追殺民進黨與側翼？他大酸，「只是『不具名的資深國民黨立委』你做不到而已，而徐女做到了。」

此文一出引發網友熱烈討論，資深媒體人黃揚明則直言，「國民黨再怎麼樣，也只有一個徐巧芯，這是最大危機」，不少網友紛紛贊同按讚。