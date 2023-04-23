挺郭派盼「提名郭台銘、整合柯文哲」　朱立倫：一定推「最強戰隊」

▲朱立倫出席2023台北母娘文化季祈福法會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨佈局2024總統大選，黨內人士認為，若要整合民眾黨主席柯文哲，提名鴻海集團創辦人郭台銘會比較容易。對此，國民黨主席朱立倫23日表示，將來一定是推出「最強戰隊」，而不是一個候選人，包括郭台銘、柯文哲在內，希望大家要團結在一起，讓外界看到非綠聯盟、在野大聯盟。

針對黨內挺郭派認為，若要整合柯文哲，提名郭台銘會比較容易？朱立倫23日出席台北母娘文化季祈福法會時表示，國民黨要靠團隊力量，將來一定不是推出一個候選人，而是推出「最強戰隊」，包括包括郭台銘、柯文哲在內，希望團結在一起，讓外界看到在野力量、非綠聯盟跟在野大聯盟，為台灣民主跟兩岸和平、民眾幸福繁榮，一定要團結努力勝選。

被問到何時徵召從新加坡出訪回國的新北市長侯友宜？朱立倫提及，侯友宜22日從新加坡回來，這次出訪非常成功，不但跟新加坡高層建立深厚友誼，而且不管是城市交流，或未來中華民國與新加坡國際關係上建立更堅實合作，都是非常成功的一次出訪，也代表新加坡當局對國民黨的重視。

朱立倫指出，侯友宜23日出席北台八縣市聯席大會，要讓整個北台團結做更好，並使市民有感；接下來新北市將面對施政報告與議會，希望侯友宜一切都很順利。

朱立倫強調，國民黨最重要的決心是讓主要候選人展現國際視野、團結力量，過程中也希望所有黨內同志記得，要團結所有可團結力量、化解一切可化解的敵人，「我們的對手是民進黨，對手絕對不在黨內」。

另外，怎麼看黨內挺韓勢力高漲？朱立倫說，前高雄市長韓國瑜絕對是黨內非常重要的同志，對方也已明確表達，一定會全力支持國民黨最後提名的候選人，「他是我們團隊一份子，也是最重要的2024助選員，會幫總統、立委提名人加油打氣。」