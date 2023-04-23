費鴻泰納不分區立委名單？　朱立倫：現階段只考慮區域選舉

▲朱立倫出席2023台北母娘文化季祈福法會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選最終由台北市議員徐巧芯出線，擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰。被問到會不會考慮將費鴻泰列入不分區立委名單？國民黨主席朱立倫僅表示，現階段只考慮各地區域的選舉，但每一位沒獲得提名的同志，都是黨內重要同志。

國民黨主席朱立倫、徐巧芯等人23日上午9時30分到松山慈惠堂，出席2023台北母娘文化季祈福法會，值得一提的是，朱立倫、徐巧芯等人離開後，約於10時整由民進黨主席賴清德、許淑華等人到場，藍綠兩黨主席、競爭對手皆出席地方宗教盛事，但「王不見王」。

針對國民黨台北市第7選區立委初選於22日落幕，接下來如何整合？朱立倫於會後受訪時表示，先恭喜徐巧芯獲得勝選，這次初選展現出國民黨公平、公正的態度，接下來希望大家一定要團結勝選，國民黨不但要世代融合，還要團結努力，不是單靠一個人，而是要靠團隊力量。

朱立倫強調，國民黨所有戰力要集中把砲口對外，面對鴨霸的民進黨，相信每一人都能發揮即戰力，並於最後團結努力，不管是總統、立委選舉都團結勝選。

至於有無考慮將費鴻泰納入不分區立委名單？朱立倫僅說，現階段只考慮各地區域選舉，每一位沒獲得提名的同志，也是黨內重要同志，大家一起團結努力，共同為2024勝選來努力。