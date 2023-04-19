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24歲媳婦喊不拜別人家公嬤！掃墓卻問「可分多少家產」...家族炸鍋

白目媳婦不拿香拜夫家祖先，還嗆把祖先挖走這座山可以分到多少家產，讓親戚全炸鍋。（示意圖非當事人／翻攝自pixabay）

▲白目媳婦不拿香拜夫家祖先，還嗆把祖先挖走這座山可以分到多少家產，讓親戚全炸鍋。（示意圖非當事人／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名48歲的年輕婆婆透露，自己24歲的媳婦生完小孩後和她兒子結婚，媳婦平常就表示「自己公嬤自己拜」，過年過節也都是兒子帶孫子回家，而她在娘家過，結果近期清明連假媳婦跟著老公回家掃墓，不只掃墓當下不拿香還出言「我不拜別人家的祖先」，甚至在得知整座山都是家族墓園後，竟然開口問「如果全挖出來放靈骨塔，我們可以分多少？」讓家族其他長輩都炸鍋，其他家族長輩狂罵他們家，結果媳婦還躲回車上，讓她忍不住上網抱怨分享。

一名婆婆在臉書社團「匿名公社」發文分享，自己24歲媳婦聲稱自己是現代女性，「自己爸媽自己孝順，自己公媽自己拜」，婆家從來不多加干涉，只覺得年輕人有自己的想法，甚至連除夕都是兒子帶孫子自己回來，媳婦則除夕就回到娘家。

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這次清明節因公公扭到腰、先生又因為車禍腳受傷，因此打電話叫兒子回來幫忙，結果媳婦也跟著回來，讓婆婆相當意外，甚至掃墓時也跟著來，「爬山時我們也沒請她幫忙拿東西，畢竟她肯跟上來我已經很開心了，除草時也要她在旁邊坐就好，但點完香要拜拜時，我先生遞一支香給她，她搖搖頭說，我不拜別人家的祖先，如果這個場合是只有我們在還好，但今天是來掃先生阿公的墓，所有長輩都在，讓我跟先生馬上嚇出一身冷汗，尤其是我公公的臉色變得超級難看」。

年輕的婆婆分享離譜媳婦的清明節事跡。（圖／翻攝自匿名公社）

▲年輕的婆婆分享離譜媳婦的清明節事跡。（圖／翻攝自匿名公社）

她表示，「兒子也瞬間變臉，怕起衝突我趕快要兒子把媳婦帶開，不拜沒關係，畢竟這個阿公連我也沒看過，所以不能怪她這樣講，後面媳婦得知山頭是家族的，很多長輩都葬在這裡，就說了句『如果全挖出來放靈骨塔，我們可以分多少？』這句話馬上就在家族長輩間炸開了，我可以理解年輕人不懂看場合，可是音量還這麼大，不就在找自己麻煩嗎？結果就是我們夫妻加兒子三人，被伯公全家罵了一頓，而媳婦躲回車上等我們。」

對於白目的媳婦惹惱整個家族，婆婆表示，如果兒子聽她們的話罵媳婦或唸媳婦，不也會被罵媽寶渣男嗎？如果偏向媳婦他也會被罵沒用生個貢丸都比你好之類的，還會有人罵她沒把孩子教好，因此她只希望各自安好，反正媳婦也不想跟她們來往。

不少網友則紛紛表示，「連基本的尊重都做不到，沒有禮義廉恥的女人」、「可以離婚了！反正現在孫子也生了，就讓這個不想當媳婦的女人滾回她家繼續當她的公主！」、「對方家庭教育出了問題」、「有拜的人都不一定分的到家產了，何況是沒在拜的人…」。

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