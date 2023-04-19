未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」...崩潰：我上岸2年

▲女網友因曾做過情色行業，遭男友的好友瘋狂威脅。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

「你讓我婚事告吹，我就讓你婚姻破滅！」一名女網友透露，她在2年前曾做過「外送茶」，不過早已脫離情色行業許久，如今也有了論及婚嫁的男友，只是沒料到未婚夫的換帖兄弟竟是「恩客」，且一見面就對她小動作不斷，甚至各種言語暗示她的黑歷史，讓她氣炸直呼「要魚死網破我也沒在怕！」

該名女網友在「匿名公社」發文表示，自己快被男友的好兄弟逼瘋了，「誰年輕時沒行差踏錯？我是當過外送茶那又怎樣？不偷不搶也是憑本事賺錢，到底礙到誰？而且我也上岸快2年了，就算曾交易也只能算客人不是嗎？難道以前你跟我買過檳榔，現在就可以因為這點要脅我？」

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原PO吐露，男友的兄弟只要來家裡聚餐，就對著她狂眨眼，甚至有意無意暗示她曾做過色情服務，讓她十分崩潰，「你給錢我給服務很正常好嗎？罵我爛女人你自己不也很渣，都結婚生小孩了還叫茶。要魚死網破我也沒在怕啦～看到時誰死的慘！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「以前是付費喝茶，現在是想威脅你免費喝茶，順便體驗好友妻偶爾騎騎沒關係這句話吧」、「他想要對不起兄弟，免費砲」、「就是喝過覺得不錯，所以還想再喝」、「妳沒錯，以前就是以前，他只想要免費炮吧，他自己不會覺得對不起兄弟嗎」、「妳還沒結婚，他已經結了，到時看誰比較慘。」

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