妹子翻床頭櫃「驚見1物」怒質問！男友反嗆：我拿來用你了嗎

▲原PO翻到男友和前女友使用過的情趣用品。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶會使用情趣用品，但分手後，東西還會留著嗎？一名女網友發文表示，她某次住在男友家，因好奇而翻了對方的床頭櫃，怎料竟意外發現「他與前女友的情趣用品」，而當她詢問東西為什麼要留著時，還被反嗆「為什麼要丟」，讓她決定分手。

女網友在臉書社團「和前任的那些事（匿名）」上發文表示，她某天晚上住在男友家，因為一時好奇，所以便偷偷翻了對方的床頭櫃，結果這一翻，竟翻出「他與前女友的情趣用品」。當時她立刻問男友「為什麼還要留著？」怎料男友卻回，「我為什麼要丟？那都洗乾淨了啊！我是拿來用你了嗎？有嗎？」

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聞言，原PO仍保持理性，接著直接離開男友家，回到自己的住處。事後她再回想起這段過往，不禁慶幸自己果斷離開對方，「離開爛人，是好事！」

▲原PO慶幸兩人已經分開。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當下是乾淨的，誰知道用過幾次」、「我聽到也走人」、「下次記得要把前男友用過的保險套留下來，然後萬一又遇到渣男時，你就能把那個用過的保險套丟給他說：這我前男友用過的，我也幫你洗得很乾淨了！你拿去用」、「真心覺得很爛，而且不尊重現任」。

還有網友則調侃，「嗯～是個專情男子」、「懂得惜物愛物的男人」、「惜物愛物的男人真不可多得了，保險套沒破也別浪費了」。