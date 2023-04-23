　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

▲▼ 嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應環保愛地球，嘉義基督教醫院特別於世界地球日辦理「美好社區 無菸無檳 健康安心」環保掃街愛地球活動，由醫院員工、慈愛坊失智長者及後湖里、中庄里環保志工，組成將近一百二十人的隊伍，一起清掃周邊街道與巷弄。

▲▼ 嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

清掃隊伍在嘉基路加堂集合，出發前先由醫院社區護理室的護理師帶領，以自創的無菸無檳健康操為活動暖身，之後號召參與者與民眾完成「拒菸拒檳 健康加一！」的無菸檳宣誓，之後便拿著各式各樣的清掃工具，分兩條路線一起清掃周邊街道與巷弄，為嘉義基督教醫院六十五周年慶系列，展開敦親睦鄰清掃活動。

▲▼ 嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「由醫院同仁、社區環保志工與失智長輩不分你我，同心合作一起來打掃所生活的環境，看了很感動。」嘉基醫院副院長周恬弘表示，沿街清掃時，每個人不只打掃看得見的路面，就連路旁常被忽略，掃把不容易掃除的地方，大家也都立刻彎下腰、伸出手，努力的將瓶瓶罐罐及垃圾一一清理出來。掃街結束後，醫院也贈送所有參與者由林務局嘉義林區管理處提供之台灣原生七里香、蘭嶼羅漢松植栽，鼓勵帶回栽種，一同為地球盡一份心力。

▲▼ 嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

周恬弘補充，世界地球日只有一天，但我們每天都生活在地球上，希望掃街活動能持續下去；嘉基醫院扮演照顧嘉義市民健康重要角色，除了提供醫療照護外，更應深耕社區，透過掃街撿菸蒂活動與社區有更好的連結。當天也號召參與的同仁民眾一同進行無菸檳宣誓，一起為健康社區、健康醫院來努力。帶動社區民眾都有更好的環保概念。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日本最陰森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光
快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　1人漂在水面上
郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱
謝忻罕見動怒！　連丟「11句話質問」
AIT公開尋「3位年輕人」！　會有小禮物
「綠帽癖」人夫偽單身！　誘女友上網找男人性交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！火光竄出秒停電　民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

為神明祝壽！　立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜

嘉義市鞦韆節超過200年歷史　光路里武當山玄天上帝廟登場

反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！火光竄出秒停電　民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

為神明祝壽！　立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜

嘉義市鞦韆節超過200年歷史　光路里武當山玄天上帝廟登場

反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

費鴻泰納不分區立委名單？　朱立倫：現階段只考慮區域選舉

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

吳子嘉曝4月國政民調　見蔡英文趨勢驚喊：非常厲害

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

起床驚見汪與孩子「靈魂互換」　柴爽躺姊枕頭...媽：錯過什麼？

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

尹錫悅稱台海是國際問題　陸提嚴正交涉：是中國人自己的事！

被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

反竹圍福海宮迫遷　信眾向玉帝「告御狀」

顏清標現身彰化扶轎大甲媽

嘉義市鞦韆節　光路里武當山玄天上帝廟登場

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區登場

為神明祝壽！　湯蕙禎和北星宮發送高麗菜

黃敏惠受邀長庚醫院演講　成就宜居嘉義市

嘉市營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會致意

嘉義市創業市集Open Possible Market

幸福幼兒園邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

更多熱門

相關新聞

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

「2023 ETtoday好朋友春日趴」今（22日）在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，活動從上午11點到下午5點，現場有多組人氣歌手輪番開唱，還有文創市集、手作DIY課程、毛孩樂園、實境拍照打卡裝置，以及拿不完的闖關好禮，讓民眾逛得起勁也玩到嗨。為吸引人潮光顧攤位，東森購物搬來夾娃娃機拚場，東森自然美、社群平台MOOD也有多項好康，祭出回饋大放送。

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

第一季閱讀熱搜書單　影視話題稱霸

第一季閱讀熱搜書單　影視話題稱霸

關鍵字：

嘉義基督教醫院世界地球日

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面