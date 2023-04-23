嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

▲嘉基偕同鄰里共組120人掃街團 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應環保愛地球，嘉義基督教醫院特別於世界地球日辦理「美好社區 無菸無檳 健康安心」環保掃街愛地球活動，由醫院員工、慈愛坊失智長者及後湖里、中庄里環保志工，組成將近一百二十人的隊伍，一起清掃周邊街道與巷弄。

清掃隊伍在嘉基路加堂集合，出發前先由醫院社區護理室的護理師帶領，以自創的無菸無檳健康操為活動暖身，之後號召參與者與民眾完成「拒菸拒檳 健康加一！」的無菸檳宣誓，之後便拿著各式各樣的清掃工具，分兩條路線一起清掃周邊街道與巷弄，為嘉義基督教醫院六十五周年慶系列，展開敦親睦鄰清掃活動。

「由醫院同仁、社區環保志工與失智長輩不分你我，同心合作一起來打掃所生活的環境，看了很感動。」嘉基醫院副院長周恬弘表示，沿街清掃時，每個人不只打掃看得見的路面，就連路旁常被忽略，掃把不容易掃除的地方，大家也都立刻彎下腰、伸出手，努力的將瓶瓶罐罐及垃圾一一清理出來。掃街結束後，醫院也贈送所有參與者由林務局嘉義林區管理處提供之台灣原生七里香、蘭嶼羅漢松植栽，鼓勵帶回栽種，一同為地球盡一份心力。

周恬弘補充，世界地球日只有一天，但我們每天都生活在地球上，希望掃街活動能持續下去；嘉基醫院扮演照顧嘉義市民健康重要角色，除了提供醫療照護外，更應深耕社區，透過掃街撿菸蒂活動與社區有更好的連結。當天也號召參與的同仁民眾一同進行無菸檳宣誓，一起為健康社區、健康醫院來努力。帶動社區民眾都有更好的環保概念。