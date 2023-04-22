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強勢回歸！ETtoday好朋友春日趴人潮擠爆　挑戰綠色闖關響應世界地球日

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲2023 ETtoday好朋友春日趴在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，一早就湧現人潮。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「2023 ETtoday好朋友春日趴」強勢回歸，今（22日）於「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」熱鬧登場，現場集結音樂、市集、寵物及DIY課程等豐富主題，吃喝玩樂一次滿足，同時響應世界地球日，做環保還可帶走多項好禮，活動上午11點正式展開後，隨即湧現人潮，有人全家大小出動、也有三五好友相揪一起搶先逛，主舞台區更有大批粉絲早早進場卡位，準備近距離欣賞人氣歌手們的精彩表演。

去年因為疫情停辦的「ETtoday好朋友春日趴」，今年在眾多粉絲期盼下恢復舉辦，活動當天正好是422世界地球日，主辦單位特別發起「愛地球123」行動宣導永續理念，找來插畫家小高潮設計繽紛的網美行動車，吸睛度破表，民眾看到後拿出手機拍不停，紛紛在「地球行動總部」創意擺拍留下紀念，成為會場最潮打卡點。

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▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲插畫家小高潮以「愛地球」主題設計的繽紛行動車，民眾看到後搶拍照打卡。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼春日趴活動當天是422世界地球日，主辦單位發起「愛地球123」行動宣導永續理念，綠色闖關活動吸引人潮參與。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

除了拍美照，許多參與民眾更用行動加入環保行列，挑戰綠色闖關成為現場一大熱門活動。尤其為鼓勵步行減碳，只要現場出示4月份任一天單日步數達22,000步的記步活動及新聞雲APP，即可免費獲得限量環保餐具，不少人看到後趕緊前往攤位報到換起來；活動也設計了趣味遊戲，讓很多人躍躍欲試，搶著參加環保知識王挑戰，在愛地球指數大考驗中了解自己對於環保的認識有多少，在寓教於樂中增加綠生活知識，闖關成功還有免費零食可以拿。

為提倡減塑，減少購買瓶裝飲料，Coway行動水車也進駐活動現場，鼓勵大家落實環保從自身做起，在生活中養成綠色習慣，為地球盡一份力，就有家長帶著小朋友自備容器前往取水飲用，而完成指定步驟就送運動矽膠隨飲杯，也獲得不錯迴響。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Coway行動水車免費提供飲用水，有家長帶著小朋友自備容器前往體驗。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

春日趴現場熱鬧滾滾，其中有不少人看到活動宣傳後，特地前來一同開心參與，除了趁著週末假日好天氣外出走走，逛攤位、看明星，也是為響應環保而來，對於活動主題大推「很不錯」，民眾也熱情分享自己平時就會做好垃圾分類、自備環保筷和環保杯；另一位民眾周先生則是在生活中減少使用塑膠製品，希望大家一起好好愛護地球。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼春日趴主題豐富，還有文創攤位、愛心義賣讓民眾逛個夠。

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 好朋友春日趴。（圖／記者周宸亘攝）

除了隨處可見環保亮點，今年春日趴也有各式各樣的文創攤位、手作DIY課程，以及實境拍照打卡裝置、萌寵市集，育成社會福利基金會公益擺攤愛心義賣，讓大家享受到更多好玩的樂趣；同時邀請到多組人氣歌手輪番登台獻唱，Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容，讓主舞台區擠滿大批粉絲，聽音樂、看表演，一睹偶像風采。

這次活動地點選在建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場C-LAB」，無論搭乘捷運或公車都很方便，活動到下午5點，快來一起同樂玩好玩滿、愛地球拿好禮，度過難忘的週末午後。

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

超狂演出陣容邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
愛地球指數大考驗環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
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 ▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023好朋友春日趴將於4／22（六）於臺灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

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