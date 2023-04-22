澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

▲中華民國外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍，當時車上載著6人準備前往羊肉工廠，結果與一輛白色轎車擦撞後失控，又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成5人死亡。外交部22日證實，死者之中有3名為我國人，隨即聯繫上述遇難國人在台家屬，除表達誠摯慰問之意外，並協助家屬們趕辦護照，提供他們赴澳洲的相關協助。

外交部指出，我國駐墨爾本辦事處於20日晚間接獲1位度假打工國人電話表示，他接獲維州Cobram警方通知，他的房東當日下午在維州Cobram郊區遇上嚴重連環車禍，多輛車子發生追撞，車內好像有度假打工的國人，請駐處幫忙查詢並給予協助。

外交部證實，經駐處向當地承辦警官洽詢，車禍共造成5名乘客死亡，後經警方勘驗確認死者身分後，其中包括3名我國人。

外交部表示，在與駐處在消息確認後，隨即聯繫上述遇難國人在台家屬，除表達誠摯慰問之意外，並協助家屬們趕辦護照，提供他們赴澳的相關協助。

外交部提醒，澳洲為年輕國人度假打工熱門地點，旅澳國人務必在出發前確定保有相關保險、注意在澳工作、行車及生活安全。國人旅澳期間如果遇有緊急事項需要協助時，在坎培拉地區及西澳州請撥打我國駐澳代表處緊急電話+61-418-284-531；新南威爾斯州（雪梨）地區請撥打駐雪梨辦事處緊急電話：+61-418-415-572；維多利亞州（墨爾本）、南澳州及塔斯馬尼亞州地區請撥打駐墨爾本辦事處緊急電話：+61-413-880-934；昆士蘭州（布里斯本）及北領地請撥打駐布里斯本辦事處緊急電話：+61-437-921-431，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，外交部將立即提供必要協助。