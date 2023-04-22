關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

▲有店家不滿訂單被取消，出手毆打女外送員。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者閔文昱／綜合報導

隨著外送平台擴大發展，越來越多糾紛與意外發生。一名女外送員近日接獲位於桃園觀音區某店家的訂單，但抵達現場時發現鐵門拉下，以為沒營業，於是就回報客服取消訂單。不料店家老闆發現訂單被取消後就怒氣沖沖跑來與外送員對質，甚至出手攻擊女外送員。畫面一出引發網友怒火，紛紛到該店家Google評論狂洗一星負評。

這段在網路影音平台「社會事新聞影音」影片約1分鐘，一名男子疑似不滿訂單被取消，與女外送員起爭執，雙方互不相讓，男子說到激動處竟還動手將女外送員安全帽拍掉，鏡頭隨之東歪西倒，男子一邊動粗口中還不斷怒罵「白X是不是？」、「X的！妳是智X是不是？」、「X你X的」、「王X蛋」，而畫面被上傳網路後，也讓網友議論紛紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該店家遭網友「改名」。（圖／翻攝自Google地圖）

對此，不少網友紛紛痛批店家動手行徑，到Google狂刷1星評價「格鬥型運動簡餐市場鮮少」、「給一顆星都嫌多」、「關門做生意？我看你真的要關門了！真是奇葩」、「打女人就是爛」、「去取餐需要帶沙包去嗎？我怕會被當成沙包」，甚至有網友將店名改為「XXX專打女人S簡餐」，店家類型也被改成「拳擊館」

大園警分局新坡派出所所長梁喬惟指出，針對影音平台上今天凌晨零時許，轄區內女外送員與店家發生口角與肢體衝突影片內容，警方目前尚未接獲民眾相關報案，本案係屬告訴乃論案件，將循線查詢相關當事人是否提出相關告訴。