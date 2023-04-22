　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

▲有店家不滿訂單被取消，出手毆打女外送員。（圖／翻攝自社會事新聞影音、Google地圖）

▲有店家不滿訂單被取消，出手毆打女外送員。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者閔文昱／綜合報導

隨著外送平台擴大發展，越來越多糾紛與意外發生。一名女外送員近日接獲位於桃園觀音區某店家的訂單，但抵達現場時發現鐵門拉下，以為沒營業，於是就回報客服取消訂單。不料店家老闆發現訂單被取消後就怒氣沖沖跑來與外送員對質，甚至出手攻擊女外送員。畫面一出引發網友怒火，紛紛到該店家Google評論狂洗一星負評。

這段在網路影音平台「社會事新聞影音」影片約1分鐘，一名男子疑似不滿訂單被取消，與女外送員起爭執，雙方互不相讓，男子說到激動處竟還動手將女外送員安全帽拍掉，鏡頭隨之東歪西倒，男子一邊動粗口中還不斷怒罵「白X是不是？」、「X的！妳是智X是不是？」、「X你X的」、「王X蛋」，而畫面被上傳網路後，也讓網友議論紛紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有店家不滿訂單被取消，出手毆打女外送員。（圖／翻攝自社會事新聞影音、Google地圖）

▲該店家遭網友「改名」。（圖／翻攝自Google地圖）

對此，不少網友紛紛痛批店家動手行徑，到Google狂刷1星評價「格鬥型運動簡餐市場鮮少」、「給一顆星都嫌多」、「關門做生意？我看你真的要關門了！真是奇葩」、「打女人就是爛」、「去取餐需要帶沙包去嗎？我怕會被當成沙包」，甚至有網友將店名改為「XXX專打女人S簡餐」，店家類型也被改成「拳擊館」

大園警分局新坡派出所所長梁喬惟指出，針對影音平台上今天凌晨零時許，轄區內女外送員與店家發生口角與肢體衝突影片內容，警方目前尚未接獲民眾相關報案，本案係屬告訴乃論案件，將循線查詢相關當事人是否提出相關告訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
丁寧腳底按摩　「師傅越按越上面」她氣炸
出國夯！　近7成民眾不知「1重要規定」
和女友赴澳打工「遭毒駕衝撞」雙亡！　媽哭斷腸：獨子就這樣走了
動力火車唱一半...「大咖金曲歌王」現身　全場暴動
八大妹被潑熱湯！知情者爆「她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻：很屌

今彩539頭獎　一口氣「開出5注」！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

北市第56屆「中小學科學展覽會」266作品入選　鼓勵學生熱愛科學

假日一天激戰3次！凌晨也被男友挖醒愛愛　妹子崩潰：已經沒反應

廣告小妹1原因「不相信曾格爾」！嘆她錯在跨越界線：望回頭是岸

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

台中八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

金門醉士官半夜街上高喊「部隊起床」全都錄　金防部：一定嚴懲！

80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻：很屌

今彩539頭獎　一口氣「開出5注」！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆爆氣「痛扁女外送員」　店名被制裁了

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

北市第56屆「中小學科學展覽會」266作品入選　鼓勵學生熱愛科學

假日一天激戰3次！凌晨也被男友挖醒愛愛　妹子崩潰：已經沒反應

廣告小妹1原因「不相信曾格爾」！嘆她錯在跨越界線：望回頭是岸

消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

大甲媽繞境爆衝突！白衣男「硬闖管制區」遭壓制　推擠畫面曝

雷／《牛車來去》最意外結局竟是他！　PTT「評價兩極」：另類神劇

柯震東緊張到失眠！《黑的教育》歐洲首映　1200人起立鼓掌3分鐘

今年起「7年創5.9兆產值」與55.1萬就業機會　國發：加強力道推淨零轉型

西班牙軍援烏克蘭　6輛「豹2A4型戰車」運往波蘭

大甲媽3分鐘通過民生地下道！張安樂現身無鬧事　顏清標喊話奏效

80元排骨飯一開「氣到留負評」！老闆幽默回應千人笑翻：很屌

傳「拒絕9位數酬勞」當節目導師！　張學友鬆口2點認了：沒本事

統一獅挑戰本季首度5連勝　胡智爲對決樂天黃子鵬

法國壯男撞翻「短裙辣妹」便當　當街一拳揍她臉上逃走

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

近7成民眾不知「回國1重要規定」

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

今彩539頭獎「5注中獎」

假日一天激戰3次！凌晨也被挖醒愛愛　妹子崩潰

八大妹燙傷毀容！他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚

被潑熱湯「八大妹超淡定」！網曝後續：痛苦才要開始

降低機車事故！「兩段式左轉」可取消　交長：採因地制宜非全面

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

更多熱門

相關新聞

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

隨著外送愈來愈普及，許多民眾的日常生活也愈來愈依賴這項功能。不過，新竹一名外送員到某社區大樓送餐時，發現了管委會要求外送員「年繳150元管理費」的公告，氣得他痛罵「我們外送員還拿什麼生活」，貼文引起討論後，也有不少同行給出解決方式。

女外送員深夜與店家爭執　警方將詢問當事人是否提告

女外送員深夜與店家爭執　警方將詢問當事人是否提告

正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」機智脫困

正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」機智脫困

開門見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：變態

開門見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：變態

外送平台1功能　她記帳嚇壞：1個月吃快2萬

外送平台1功能　她記帳嚇壞：1個月吃快2萬

關鍵字：

女外送員外送

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

大便拉不乾淨！她一照慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖

獨／炎亞綸罕見爆哭！手抱「一出生被棄養女嬰」父愛爆棚

近7成民眾不知「回國1重要規定」

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

身心狀態堪慮！VIVIZ信飛部分行程宣布取消

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

獨子赴澳打工遭撞雙亡！媽淚：孩子就這樣走了

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面