外送平台「1新功能」她伙食費爆了！一記帳嚇壞：1個月快2萬

▲外送平台1功能讓原PO伙食費爆表。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台1功能，讓她一個月的伙食費爆了！一位女網友表示，這幾個月比較忙，疏於查看花錢狀況，最近稍微算了一下瞬間嚇一跳，因為忙到沒時間去買飯，她常倚靠外送，而點完餐後，APP會跳出幾間店，因為加點免運費，她就會順手買個甜點或飲料，「發現我一個月的外送費竟然達到了快2萬元。」

這位女網友在Dcard發文，「一個月中最驚人的花費」，一直以來都有記帳的習慣的她，最近幾個月因為比較忙，都沒什麼時間在看自己花錢的狀況，「不看不知道，一看嚇鼠（死）人！」說她常常忙到忘記吃飯，又懶得出去買，就會直接用外送APP叫飯。

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最近原PO發現，平台推出一個加點功能「Bundle Item」，用戶點完餐後，APP會跳出在店家附近，或外送員順路的甜點或飲料店，加點的話不會額外收運費。沒想到，這功能讓她一個月在外送平台上花了快2萬元，「完全是嚇壞我了！」換算下來，等於她一天就吃了約667元，一餐平均222元。

▲原PO會順手加點甜點或飲料。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出引發熱議，「一個月伙食費1萬就是我最大的花費了」、「一個月伙食費絕不超過5000路過，早餐吃超商49組合價、或是早餐店反正不超過50，然後午餐吃醫院的便當65，晚餐自己煮」、「我一個月伙食大概都5000～7000左右欸……有時候會跑回家蹭飯吃（麻麻我愛你）。平常有空就自己煮，一天餐費控制不超過300（元），這樣真的省滿多的。」

還有人表示，「我每個月光伙食費平均2萬，生活就是要吃！每次只要吃就是享受，所有的負面情緒瞬間消失，就是這麼好滿足」、「一個月外送點到2萬蠻厲害的，感覺不是吃特別好就是吃特別多」、「我們一家三口一周會點四次晚餐+一次早餐外送，偶爾再一次午餐，這樣一個月也才點差不多要一萬而已，我有買外送APP會員，所以沒有運費，不過你一個人一個月可以點到2萬好厲害！應該都吃得不錯。」