屋內飄致命香味！開門驚見「裸體鐵達尼號」　外送員嚇跑：有夠變態

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／《鐵達尼號》劇照）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台日益發達，外送員送餐時經常會遇到不同狀況。一名網友分享，近日有一筆訂單要送到客人家中，但門一打開就聞到致命香味，接著看見「裸體鐵達尼號」，讓他當場傻眼，嚇得急忙把餐點放下就逃走了，也忍不住驚呼「有夠變態」。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，最近接到一張單，取完餐之後就送到客人指定的地點，並照著備註送上11樓。電梯到達後，他按了客人房門的電鈴，不過門打開之後，裡面卻是一片漆黑，還飄出「致命的香味」。等到他眼睛適應黑暗後，才發現女客人穿著紫色蕾絲睡衣，對著門口呈現雙手張開的姿勢，讓他看了一頭霧水。

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接著原PO仔細一看，驚覺後面有一名裸體男子摟住女子的腰，空氣瞬間凝結，場面十分尷尬，嚇得他急忙將餐點放在地上，說了聲謝謝就逃跑了。等到他回過神才驚覺，剛剛那一幕是電影《鐵達尼號》的經典場景，但也讓他忍不住抱怨「在生活中真的是逼死外送員」，並罵說「金架五告變態（真的有夠變態）。」

不少網友看到後，紛紛笑說「致命的吸引力」、「如果是一個男的沒空衣服，你比較需要擔心」、「那女的會不會其實被歹徒挾持，要你救她」、「你沒把袋子掛她手上」、「他們正在傳宗接代活塞運動」、「總覺得是什麼會在沉默之丘裡看到的怪物一樣」、「正精彩幹嘛打擾」、「沒問play one？搞不好對方就是等你問」、「勞動密集者容易餓」。