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社會 社會焦點 保障人權

17歲槍手「頂住後座力」視角曝！ 「從容換彈匣」51發子彈全打光

突發中心／綜合報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台，今21日再流出側面角度16秒影片，畫面中可見，少年戴著黑色口罩，舉搶狂轟當鋪，之後「從容」換彈匣，接著將手伸到右邊口袋取出彈匣，左腳往後頂住槍枝後座力，再瘋狂掃射，打光51發子彈。

▲▼ 17歲槍手掃射最新影片曝光。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

▲ 17歲槍手掃射另一角度，頂住後座力畫面曝光。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

新北市土城區一間當鋪20日遭槍擊，17歲劉姓少年21日上午8時許，將衝鋒槍放在後背包中，在大街上隨機攔下計程車，搭到四川路當鋪前時，揹著衝鋒槍大搖大擺下車，慢悠悠走到當鋪門口，接著就是對著鐵捲門一陣掃射，兩個彈匣51發子彈全掃光，接著再慢慢走回計程車上，前往板橋警分局大觀派出所投案。

▲▼ 17歲槍手掃射最新影片曝光。（圖／翻攝自臉書重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

網路今21日再度流傳另一角度少年瘋狂掃射16秒影片，畫面可見，少年舉槍對著前方當舖瘋狂掃射，之後將彈匣收起，再度俐落的從右邊口袋取出第2個彈匣從容地換上繼續發射，由於槍彈後座力很強，少年左腳稍微又往後頂住，整個動作相當流利。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

劉姓少年持槍掃射51槍後，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法，在晚間8點多移送新北地院少年法庭，21日遭裁定收容。

知情人士透露，一般安家費行情是300至500萬，外傳劉姓少年槍手疑似接受這樣的價碼，才會答應犯案，專案小組表示「想像力豐富」、「聽都沒聽過這件事」，嚴正否認這項傳言。

警方初步調查，劉姓少年不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射。至於槍枝來源，劉姓少年推給已經過世的人，但確切提供者尚待進一步釐清。

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