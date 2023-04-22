　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

▲▼侯友宜談土城槍案。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市連日發生槍擊案，行政院長陳建仁表示，會請警政署全力協助，也希望新北市府負起責任，被國民黨團批評是甩鍋地方。民進黨立委鄭運鵬22日表示，地方警政首長的任命，中央都尊重縣市長意願，若真要接管地方，侯也不會接受。他也批評，侯過去曾說「治安不好應該我下台，不是局長下台」，現在案情重擊侯友宜選情，搞到國民黨團要向內政部求救了？

對於國民黨團召開記者會「發生槍擊治安事件，行政院內政部不用負責？」鄭運鵬指出，國民黨大概是用警政一條鞭的人事任命來推卸責任，不過，地方警政首長的任命，內政部和警政署都會尊重縣市長的意願，這樣的運作已經行之有年，國民黨團不會不知道，500萬探長侯友宜更不會不知道。

鄭運鵬表示，根據警政署組織條例第二條寫得很明白，警政署是「執行全國警察行政事務，統一指揮、進度全國警察機關執行警察任務」，所以地方治安問題，警政署重在監督，真要接管地方，侯友宜也不可能接受。

鄭運鵬表示，看一下過去幾年國民黨眼中的漢子是怎麼自我期許的？2019年3月9日，侯友宜豪氣干雲：「治安不好應該我下台，不是局長下台」。2022年10月11日，侯友宜自信反駁林佳龍質疑：「新北市治安6都第一」。

鄭運鵬質疑，今天新北市搞到黑槍天天把新北市當靶場練習，「其他縣市也沒有這種離譜狀況」，請教國民黨團：「行政院和內政部是要負責什麼？」，負責督導侯友宜都在粉飾太平嗎？

鄭運鵬表示，侯友宜有警官背景，這個自己不會懷疑，不過這幾年野心大了，侯友宜經不起自己被一點點質疑，從恩恩案要求勤務中心演戲給恩爸的做法、從他在新加坡錄影公佈和警察局長的通話，就知道他已經為了追求權位而放棄了自己的專業，一切都在形象包裝。

鄭運鵬直言，這些作為黑道都看在眼裏，他們想怎麼討好探長，就可以成為拿來向探長討人情的政治武器，要業績有業績，要裝乖也可以。但是，出來江湖總是要還債的。

對於侯友宜涉入500萬搓湯圓風波，鄭運鵬批評，500萬搓湯圓就是他過度介入選舉，必然會有償還政治負債的一天；可是，如果讓侯友宜擔任大位，國人生命財產安全這種江湖債，國家可賠不起。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
只想討2萬「潑湯妹反而更慘」　鄉民炸鍋：一毛不用賠了
塔台下錯指令！金浦「兩班機險相撞」　機長急煞
全村人被迫改姓「鴨」　村民無奈：不改連火車、飛機都不能搭
15歲槍手自撞公車影片曝！　原地躺好警方20秒抵達
幫除鯨虱被記住了！鯨魚視他為恩人　每天靠船討摸
八大妹毀容！　他曝驚悚後果：潑湯前怎沒想清楚
15歲槍手被逮　騎車自撞公車：想不起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

棒協、成棒來看大巨蛋　蔣萬安：職業球員都很關心

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

「芯費大戰」結果下午5點揭曉！　纏鬥4個月重點一次看

爆冷出線！賴坤成喜極而泣激動放炮：14年沒聽過自己勝選鞭炮聲

大勝！王美惠黨內初選出線　致敬2對手「初選結束是團結開始」

芯費大戰互咬賄選、誣陷　蔣萬安：相信選民智慧

民進黨嘉義市立委初選　王美惠力退對手拚連任

時力1個月內提第一波區域立委名單　除大安、竹市外還鎖定這些選區

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

棒協、成棒來看大巨蛋　蔣萬安：職業球員都很關心

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

「芯費大戰」結果下午5點揭曉！　纏鬥4個月重點一次看

爆冷出線！賴坤成喜極而泣激動放炮：14年沒聽過自己勝選鞭炮聲

大勝！王美惠黨內初選出線　致敬2對手「初選結束是團結開始」

芯費大戰互咬賄選、誣陷　蔣萬安：相信選民智慧

民進黨嘉義市立委初選　王美惠力退對手拚連任

時力1個月內提第一波區域立委名單　除大安、竹市外還鎖定這些選區

大爆冷門！民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

沙沙商城「搶標福袋」資金崩盤　投資人組自救會...蒐集資料交檢調

吳宗憲自曝私會「超紅港星」！　車上曖昧互動曝光：差點失守

棒協、成棒來看大巨蛋　蔣萬安：職業球員都很關心

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

丫頭「歐美腿出現在我身上了」！脫到剩泳裝…近況照曝：經紀人搖頭

豬肉男染毒癮！月入9萬不夠花　運毒被逮悔喊「對不起癌母」

預拌混凝土車進窄巷...勾斷電纜「雙向封閉」　北投溫泉路大停電

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

八大月收破10萬　卻為了2萬元扭打！網揪出「閨蜜鬧翻導火線」

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

快訊／若明天被徵召會說Yes, I do？　侯友宜：這是我該做的

民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

為選立委改名！　于美人真的成為「于美人」了

次長疑似備詢打瞌睡　臉書喊冤：眼睛小錯了嗎

見我駐新加坡代表梁國新　侯友宜讚星國人才培育做得好

台積電來高雄掀口水戰　陳其邁一路挨打曝心情

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

分析／侯友宜訪星展「領導人沈穩」　與副總理談話已現總統格局

「芯費大戰」打到最後一刻！　徐巧芯指費鴻泰「包車載人」疑賄選

新北觀音坑溪橋「啪」1聲垮了　她曝3傷員沒勞保：市府如此輕忽工安！

徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

更多熱門

相關新聞

芯費大戰互咬賄選、誣陷　蔣萬安：相信選民智慧

芯費大戰互咬賄選、誣陷　蔣萬安：相信選民智慧

國民黨台北市第7選區的「芯費大戰」打得激烈，徐巧芯21日晚間爆料費鴻泰陣營疑包車載人投票，有賄選疑慮；而費鴻泰則反指徐誣陷，意圖使人不當選。對此，台北市長蔣萬安22日受訪表示，他一定支持國民黨的候選人，「相信選民智慧一定會選出對國民黨、對台灣未來發展最有幫助的候選人」。

發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

費鴻泰批徐巧芯又意圖使人不當選　考慮提告、向黨部申訴

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

關鍵字：

侯友宜治安新北黑道陳建仁.行政院鄭運鵬國民黨

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

LINE「實用1功能」再升級！

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

3人潑熱湯打八大妹　2關鍵網怒了

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面