「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市連日發生槍擊案，行政院長陳建仁表示，會請警政署全力協助，也希望新北市府負起責任，被國民黨團批評是甩鍋地方。民進黨立委鄭運鵬22日表示，地方警政首長的任命，中央都尊重縣市長意願，若真要接管地方，侯也不會接受。他也批評，侯過去曾說「治安不好應該我下台，不是局長下台」，現在案情重擊侯友宜選情，搞到國民黨團要向內政部求救了？

對於國民黨團召開記者會「發生槍擊治安事件，行政院內政部不用負責？」鄭運鵬指出，國民黨大概是用警政一條鞭的人事任命來推卸責任，不過，地方警政首長的任命，內政部和警政署都會尊重縣市長的意願，這樣的運作已經行之有年，國民黨團不會不知道，500萬探長侯友宜更不會不知道。

鄭運鵬表示，根據警政署組織條例第二條寫得很明白，警政署是「執行全國警察行政事務，統一指揮、進度全國警察機關執行警察任務」，所以地方治安問題，警政署重在監督，真要接管地方，侯友宜也不可能接受。

鄭運鵬表示，看一下過去幾年國民黨眼中的漢子是怎麼自我期許的？2019年3月9日，侯友宜豪氣干雲：「治安不好應該我下台，不是局長下台」。2022年10月11日，侯友宜自信反駁林佳龍質疑：「新北市治安6都第一」。

鄭運鵬質疑，今天新北市搞到黑槍天天把新北市當靶場練習，「其他縣市也沒有這種離譜狀況」，請教國民黨團：「行政院和內政部是要負責什麼？」，負責督導侯友宜都在粉飾太平嗎？

鄭運鵬表示，侯友宜有警官背景，這個自己不會懷疑，不過這幾年野心大了，侯友宜經不起自己被一點點質疑，從恩恩案要求勤務中心演戲給恩爸的做法、從他在新加坡錄影公佈和警察局長的通話，就知道他已經為了追求權位而放棄了自己的專業，一切都在形象包裝。

鄭運鵬直言，這些作為黑道都看在眼裏，他們想怎麼討好探長，就可以成為拿來向探長討人情的政治武器，要業績有業績，要裝乖也可以。但是，出來江湖總是要還債的。

對於侯友宜涉入500萬搓湯圓風波，鄭運鵬批評，500萬搓湯圓就是他過度介入選舉，必然會有償還政治負債的一天；可是，如果讓侯友宜擔任大位，國人生命財產安全這種江湖債，國家可賠不起。

