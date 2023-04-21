泰山「20元雞蛋糕阿公」賣到天暗　她心疼發文：想讓阿公早點回家

▲原PO看到阿公年事已高卻工作到晚上，感到非常心疼。（圖／翻攝我是泰山人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市太山區一名女網友日前經過仁愛路某超商時，發現一名阿公天色暗了仍在營業販賣雞蛋糕。她看到對方年事已高，甚至因燈光昏暗而看不清零錢的數目，讓他非常心疼，「自食其力的都該被上天溫柔對待」。

該名女網友在臉書社團「我是泰山人」發文表示，她日前晚上經過泰山區仁愛路79-93號對面全家時，發現一名阿公仍在以20元販售1份5塊的雞蛋糕，「阿公找錢時說他看不到，貼著微弱的Led燈，不夠亮」。

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原PO表示，她不認識阿公，推測有可能是做身體健康的，但也可能是為了生計才營業，發文的目的是想讓阿公早點賣完早點回家，「做好的會先放保麗龍，不美觀。在意的可以略過，不介意的可支持。願意為擊拜人生，自食其力的都該被上天溫柔對待」。

網友看完紛紛留言，「我都會跟他買，便宜又好吃。兒時的回憶」、「我女兒下課都必買，好幾天沒看到他，原來到仁愛路了」、「經過必買。這年記還這麼努力生活，年輕的有什麼不努力的理由」、「從國小買到大，已經賣15年有了。我都當媽媽了」、「我覺得還蠻好吃的，只要經過必買」、「價格很佛心」，也有在地人表示，阿公確實是做身體健康的，讓原PO鬆了一口氣「很棒。我不想聽到是為生計。我會哭」。