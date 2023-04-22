雲林溪翻轉臭水溝形象獲新生　環保局淨溪「溪望相伴」

▲雲林縣環境保護局今日於斗六礫間管理中心辦理淨溪活動，共計清理12.7公斤垃圾及7.75公斤回收物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局今（22）日於斗六市礫間管理中心辦理「溪望相伴」淨溪活動，環保局長張喬維、水利處副處長吳文能人與經濟部水利署第五河川局、雲林溪水環境巡守隊以及鎮南里環保志工隊攜手維護環境整潔，參與的國小師生一同聆聽現場志工講述雲林溪整治歷史，投入珍惜水資源、保護環境的行列。

「雲林溪」發源自古坑鄉，全長河長17.52公里，為貫穿橫越斗六市區的溪流，過往因為廢棄垃圾加上家庭廢水匯流充滿臭味，雲林溪臭水溝成為鄰近居民的噩夢。近年在經濟部水利署、行政院環境保護署、雲林縣政府及斗六市公所等相關單位的規劃整治及管理後，已成為兼具休閒、遊憩及綠美化功能的優質排水環境。

▲雲林縣環保局長張喬維（左一）指出，雲林溪水環境經過長期改造重整環境與生態，未來除透過水環境巡守隊定期巡檢，更需要民眾共同維護，不隨意棄置廢棄物，並從源頭減量減少廢棄物產生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日淨溪活動也特別安排環教志工進行導覽介紹，希望藉由導覽讓學童明白乾淨的水環境得來不易，從小扎根環境保護的態度、知識與技能，將守護溪流、愛護環境的觀念深耕於學童心中，進而達到永續發展的目標。

雲林縣環境保護局長張喬維表示，雲林溪在完整的規劃與整治下，現今已是朝氣蓬勃、綠意盎然的優質水域，加上公園及步道的設置，提供給附近居民假日遊憩的好去處。優質的生活環境不能只靠公部門及志工隊維護環境，污染環境非常快速，但要恢復如初卻難上加難，希望大家珍惜水資源、珍惜優質環境，永續發展需要所有人的共同努力。

▲參與的國小師生一同聆聽現場志工講述雲林溪整治歷史，投入珍惜水資源、保護環境的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）