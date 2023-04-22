鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

▲▼「幼兒專責醫師制度計畫」全花蓮縣有20所醫療機構配合服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國內生育率持續下降，少子化海嘯所產生的問題備受各界重視，更成為國安議題。花蓮縣政府徐榛蔚縣長非常關心孩子的身心健康，積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」為0-3歲幼兒提供7大服務、3項追蹤、4項通報轉介，讓孩子在0-3歲的成長階段，有最了解孩子的幼兒專責醫師，陪同爸媽一起照顧孩子。



花蓮衛生局指出7大服務包含健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種、居家訪視；3項追蹤：預防保健、疫苗接種及膽道閉鎖追蹤、4項通報轉介：牙齒塗氟、就醫轉診、發展遲緩及兒少保護轉介，有任何疑問都能向幼兒專責醫師諮詢，為每位孩子的成長與發展把關，打造孩子一個都不能少的全方位守護，一起守護寶貝讓家長放心。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，幼兒專責醫師是孩子的專業守護天使，目前有20家合約醫療院所、34位小兒科醫師及家庭醫學科醫師完成相關訓練參與「幼兒專責醫師制度計畫」，由衛生局專人媒合3歲以下幼兒給符合資格的專責醫師，提供幼兒預防注射、幼兒健檢、生長與發展評估、轉介牙齒塗氟減少幼兒齲齒發生，並提供家長相關健康諮詢，醫師可視小孩身體狀況及家長照顧需求情況，到宅居家訪視服務。若發現有特殊醫療需求的幼兒，幼兒專責醫師會協助轉介到醫院進一步評估治療，以把握治療的黃金時期；若是發現有疏忽照顧、發展遲緩或疑似受虐情形，也會通報轉介社政系統，讓高風險家庭有社安網的資源及時介入，以降低幼兒遭受不當的對待。

朱家祥進一步說明，自己為小兒專科醫師，了解每位新生兒都是父母的心肝寶貝，降低嬰幼兒死亡率更是持續努力的目標。依據花蓮縣政府民政處今年3月底統計本縣0-3歲幼兒數為5,979人，衛生局自2021年8月啟動「幼兒專責醫師制度計畫」迄今共照護3,100名幼兒，佔全縣0-3歲幼兒的51.8%，期盼每位幼兒都能有專責醫師照顧健康。



衛生局呼籲家長家中有3歲以下的幼兒，都可至縣內20家合約醫療機構洽詢，建立幼兒與醫師的專屬照護制度；透過計畫資源的挹注，以家庭為中心，從寶寶誕生就提供新生兒醫療照護資源，加強初級照護及健康管理，讓孩子健康平安成長。

想要了解更多，可至衛生局網站：https://www.hlshb.gov.tw查詢或電話8227141轉237袁護理師詢問。