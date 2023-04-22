　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

▲▼「幼兒專責醫師制度計畫」全花蓮縣有20所醫療機構配合服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲▼「幼兒專責醫師制度計畫」全花蓮縣有20所醫療機構配合服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國內生育率持續下降，少子化海嘯所產生的問題備受各界重視，更成為國安議題。花蓮縣政府徐榛蔚縣長非常關心孩子的身心健康，積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」為0-3歲幼兒提供7大服務、3項追蹤、4項通報轉介，讓孩子在0-3歲的成長階段，有最了解孩子的幼兒專責醫師，陪同爸媽一起照顧孩子。
 
花蓮衛生局指出7大服務包含健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種、居家訪視；3項追蹤：預防保健、疫苗接種及膽道閉鎖追蹤、4項通報轉介：牙齒塗氟、就醫轉診、發展遲緩及兒少保護轉介，有任何疑問都能向幼兒專責醫師諮詢，為每位孩子的成長與發展把關，打造孩子一個都不能少的全方位守護，一起守護寶貝讓家長放心。

▲▼「幼兒專責醫師制度計畫」全花蓮縣有20所醫療機構配合服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，幼兒專責醫師是孩子的專業守護天使，目前有20家合約醫療院所、34位小兒科醫師及家庭醫學科醫師完成相關訓練參與「幼兒專責醫師制度計畫」，由衛生局專人媒合3歲以下幼兒給符合資格的專責醫師，提供幼兒預防注射、幼兒健檢、生長與發展評估、轉介牙齒塗氟減少幼兒齲齒發生，並提供家長相關健康諮詢，醫師可視小孩身體狀況及家長照顧需求情況，到宅居家訪視服務。若發現有特殊醫療需求的幼兒，幼兒專責醫師會協助轉介到醫院進一步評估治療，以把握治療的黃金時期；若是發現有疏忽照顧、發展遲緩或疑似受虐情形，也會通報轉介社政系統，讓高風險家庭有社安網的資源及時介入，以降低幼兒遭受不當的對待。

▲▼「幼兒專責醫師制度計畫」全花蓮縣有20所醫療機構配合服務。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

朱家祥進一步說明，自己為小兒專科醫師，了解每位新生兒都是父母的心肝寶貝，降低嬰幼兒死亡率更是持續努力的目標。依據花蓮縣政府民政處今年3月底統計本縣0-3歲幼兒數為5,979人，衛生局自2021年8月啟動「幼兒專責醫師制度計畫」迄今共照護3,100名幼兒，佔全縣0-3歲幼兒的51.8%，期盼每位幼兒都能有專責醫師照顧健康。
 
衛生局呼籲家長家中有3歲以下的幼兒，都可至縣內20家合約醫療機構洽詢，建立幼兒與醫師的專屬照護制度；透過計畫資源的挹注，以家庭為中心，從寶寶誕生就提供新生兒醫療照護資源，加強初級照護及健康管理，讓孩子健康平安成長。

想要了解更多，可至衛生局網站：https://www.hlshb.gov.tw查詢或電話8227141轉237袁護理師詢問。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／魔獸下季留台？　雲豹執行長表態了
八大妹為了2萬元潑湯！網揪「衝突真正原因」：見面前就埋導火線
快訊／墜海畫面曝！　女見酒測逃跑落海死亡
轎車「門打開」失控暴衝！連撞3車釀7傷　大甲媽信徒全程目擊
15歲國三槍手轟當舖！警上門逮人　父母傻了
快訊／5根電線桿被扯斷倒塌！　雙向封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

基隆市府表揚績優童軍　謝國樑期勉力善精神關懷社會

花蓮鳳林西瓜寒害或中央補助　每公頃6萬2千元申請至5／1止

勞動典範！黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工　第2場次盛大舉行

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

餐廳大盜落網羈押擴大清查　警長廖宗山頒破案茶打氣

雲林致力輔導銀髮實習生　成功促進銀髮就業二春

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

基隆市府表揚績優童軍　謝國樑期勉力善精神關懷社會

花蓮鳳林西瓜寒害或中央補助　每公頃6萬2千元申請至5／1止

勞動典範！黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工　第2場次盛大舉行

毒品通緝逃犯藏躲飯店　南警出擊起獲毒品300公克

餐廳大盜落網羈押擴大清查　警長廖宗山頒破案茶打氣

雲林致力輔導銀髮實習生　成功促進銀髮就業二春

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

小S突公開說「婚姻之路真的不好走」！吐28年最大恐懼：好想死

張若凡狂操肌炸出馬甲線　鬆口「想戀愛了」曝光徵友條件！

黃保羅今隨一軍下週有望先發？丘總：先讓他見見場面

東京必去哈利波特2大景點！主題咖啡廳吃嘿美蛋糕　玩全球最大影城

快訊／魔獸下季留台再戰有譜？　雲豹執行長親表態：已展開續留

新北接連槍擊案！　鎖定弘仁會...黃明昭：全力追緝幕後主嫌

男友「0存款」住她家！沒買房又背40萬貸款　妹子嘆：該繼續嗎

獄中等死vs上前線？　俄愛滋病囚犯「打仗換藥物」：風險比坐牢小

清水警護送大甲媽遶境「助信眾鑽神轎」不忘開單　開罰34件違規

兄弟新洋將「右投」是泰迪？助總笑：名單沒有他耶

地方熱門新聞

大甲媽起駕！顏清標身體不適被扶出

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

毒品通緝逃犯藏躲飯店警起獲毒品

餐廳大盜落網羈押擴大清查

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

更多熱門

相關新聞

台東縣住宿型機構夜間演練　加強機構對災害應變能力

台東縣住宿型機構夜間演練　加強機構對災害應變能力

台東縣目前居住於住宿式機構人數逾千人，由於住宿型照護機構住民特性多為老弱或身心障礙等弱勢避難族群，除硬體設施設備及應配置人力外，建築物之構造與設備、消防安全設備、防焰物品等公共安全及防火之危機意識，以及於遇災時機構服務對象安置照顧之應變非常重要。縣府社會處日前在財團法人台東縣私立柏林老人養護中心舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」，以加強機構對災害之應變能力。

花東癌症死亡率高　慈院照護APP上路

花東癌症死亡率高　慈院照護APP上路

知名親子樂園撤七期據點　新據點秒選中科特區

知名親子樂園撤七期據點　新據點秒選中科特區

為偏鄉醫療奉獻　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

為偏鄉醫療奉獻　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

賴清德台南醫療暨企業界後援會啟動

賴清德台南醫療暨企業界後援會啟動

關鍵字：

鼓勵生育幼兒專屬照護醫療機構配合

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面