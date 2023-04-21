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台東縣住宿型機構夜間演練　加強機構對災害應變能力

▲台東縣政府舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣目前居住於住宿式機構人數逾千人，由於住宿型照護機構住民特性多為老弱或身心障礙等弱勢避難族群，除硬體設施設備及應配置人力外，建築物之構造與設備、消防安全設備、防焰物品等公共安全及防火之危機意識，以及於遇災時機構服務對象安置照顧之應變非常重要。縣府社會處日前在財團法人台東縣私立柏林老人養護中心舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」，以加強機構對災害之應變能力。

私立柏林老人養護中心基地面積9349.47平方公尺、樓地板面積5016.03平方公尺，核可床位數192床、目前收住132人，此次以夜間2樓被服室發生火警為演練情境，發生狀況係因有發生火煙啟動火警自動警報設備發報動作，值班人員於受信總機標示燈及警鈴啟動後，立即執行應變處置。

▲台東縣政府舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，為使老人獲得持續性及優質健全的服務並強化各機構公共安全量能，縣府自108年以來積極向中央爭取計畫補助總計1,250萬元整，辦理各老人福利機構「119火災通報裝置」、「自動撒水設備」、「電路設施汰換」及「寢室隔間與樓板密接整修」等4項公共安全設施整備。

目前各老人福利機構裝設率已達8成，未來也會持續協助爭取身心障礙福利機構舉辦相關計畫，以輔導各機構符合相關法規要求，強化機構公共安全及防災意識，提升住宿式機構服務品質，維繫機構住民之安全，給予有需求之民眾更完備及安心的住宿式機構，打造高齡友善的生活環境。

▲台東縣政府舉辦「台東縣住宿型機構112年度夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處長陳淑蘭指出，夜間住宿型照護機構住民多已熟睡，且多只剩值班人員，為了有效控制風險，特別仰賴智能防災與安全監控機制，以及機構人員需熟悉編組任務，以保障機構公共安全。同時，各機構均需依「自衛消防編組應變能力驗證要點」每上下半年辦理機構消防驗證，此次縣內第一次辦理夜間消防示範觀摩演練暨公共安全教育訓練，協助各機構強化防火管理操作措施，也同時進行機構消防防護計畫之驗證。

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