默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

▲花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟（中），榮獲兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟，榮獲瑞信兒童醫療基金會第十屆台灣兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。有感於花東地區兒童癌症患者與照顧者的需求和艱困，26年前自科大畢業，劉淳吟就立志為偏鄉醫療努力，毅然加入花蓮慈院小兒科的照護行列，從臨床護理師到兒童癌症專科護理師，劉淳吟精進腳步從未停歇，期許將來持續在兒癌領域發揮專業，幫助更多小病人找回健康。

骨髓穿刺、骨髓切片檢查、腰椎穿刺、靜脈留置針注射及抽血，這些檢查項目對於確立診斷是必要的作業流程，但對病童們卻是未知的恐懼；而當孩子被迫面對檢查時的疼痛和焦慮，甚至產生抗拒和哭鬧，對照顧者來說更是另一種壓力和折磨。

劉淳吟指出，面對兒癌患者與家屬，最初的接觸是最為重要的；與一般疾病住院的患者不同，兒癌患者的治療期通常會達2至3年以上，因此「建立信賴」就是她最重要的工作之一，為了減輕孩子的焦慮，在病房中，護理師會利用遊戲及繪本向病童及照顧者說明檢查前後的注意事項，並轉介相同疾病病友分享就醫過程經驗。

▲頒獎典禮上，劉淳吟表示，雖然是我個人得獎，但這個榮耀是屬於整個兒科團隊的。

「雖然是我個人得獎，但這個榮耀是屬於整個兒科團隊的！」頒獎典禮上，劉淳吟開心地舉起獎盃大聲說，感恩花蓮慈院兒科團隊的所有成員。兒科病房以團隊合作達到全人照護為目的，不僅在醫療方面投注心力，每當兒童節、母親節、父親節、萬聖節或聖誕節等具有特殊意義的節日，團隊都會在病房舉辦各式活動，希望讓孩子與父母在對抗疾病的道路上，也能夠留下許多溫暖回憶；而出院返家的孩子們，專師也會透過社群媒體或電話訪問方式關心和追蹤病人返家後的照護情形。劉淳吟表示，兒科團隊的緊密合作對她而言就像真正的大家庭，因此也希望自己能夠把這份屬於「家庭」的感受，確實傳遞給每一位住院病童，成為他們的家人，照顧好他們的身體健康和心靈。

花蓮慈院兒科病房的住院病患中，有約八成來自弱勢家庭或花東地區的原住民族，當病人面臨癌症或重難症，加上家庭支持與醫療認知不足、交通不便、經濟困難等狀況，需要除了醫療以外的更多外界資源介入。

頒獎典禮上，花蓮慈院護理部主任鍾惠君也以引言人的身分分享，專科護理師的工作不僅包括基本的護理照護、溝通協調及專業諮詢，還需要教學與傳承，如劉淳吟專師在慈濟科技大學擔任課堂講師，向醫療科學生分享臨床兒童癌症照護經驗，長期深耕兒癌領域，致力於解決偏鄉資源在時間與空間上的問題，期望每位兒癌病人都能在東部地區獲得最好的治療與照護。

治療過程中可能面臨無法治癒或控制的疾病，面對癌症末期病童與家庭，包括劉淳吟在內的專師與臨床護理師與醫師積極規劃辦理「病童圓夢計畫」，至今成功圓夢超過十個家庭的心願；同時提倡兒童安寧緩和醫療，安排安寧團隊介入兒童居家照護，緩解病童臨終前的疼痛及不適，和家屬的不捨與擔心。劉淳吟說，疾病照護的開始與結束總是最困難的，但她很慶幸自己能夠陪伴每一位孩子走過這段時間，能為他們的家庭帶來支持的力量，「這就是我選擇當專科護理師的意義。」