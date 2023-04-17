　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

▲花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟，榮獲兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟（中），榮獲兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟，榮獲瑞信兒童醫療基金會第十屆台灣兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。有感於花東地區兒童癌症患者與照顧者的需求和艱困，26年前自科大畢業，劉淳吟就立志為偏鄉醫療努力，毅然加入花蓮慈院小兒科的照護行列，從臨床護理師到兒童癌症專科護理師，劉淳吟精進腳步從未停歇，期許將來持續在兒癌領域發揮專業，幫助更多小病人找回健康。

骨髓穿刺、骨髓切片檢查、腰椎穿刺、靜脈留置針注射及抽血，這些檢查項目對於確立診斷是必要的作業流程，但對病童們卻是未知的恐懼；而當孩子被迫面對檢查時的疼痛和焦慮，甚至產生抗拒和哭鬧，對照顧者來說更是另一種壓力和折磨。

劉淳吟指出，面對兒癌患者與家屬，最初的接觸是最為重要的；與一般疾病住院的患者不同，兒癌患者的治療期通常會達2至3年以上，因此「建立信賴」就是她最重要的工作之一，為了減輕孩子的焦慮，在病房中，護理師會利用遊戲及繪本向病童及照顧者說明檢查前後的注意事項，並轉介相同疾病病友分享就醫過程經驗。

▲花蓮慈濟醫院兒童癌症專科護理師劉淳吟，榮獲兒童醫療貢獻獎「兒童護理獎」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲頒獎典禮上，劉淳吟表示，雖然是我個人得獎，但這個榮耀是屬於整個兒科團隊的。

「雖然是我個人得獎，但這個榮耀是屬於整個兒科團隊的！」頒獎典禮上，劉淳吟開心地舉起獎盃大聲說，感恩花蓮慈院兒科團隊的所有成員。兒科病房以團隊合作達到全人照護為目的，不僅在醫療方面投注心力，每當兒童節、母親節、父親節、萬聖節或聖誕節等具有特殊意義的節日，團隊都會在病房舉辦各式活動，希望讓孩子與父母在對抗疾病的道路上，也能夠留下許多溫暖回憶；而出院返家的孩子們，專師也會透過社群媒體或電話訪問方式關心和追蹤病人返家後的照護情形。劉淳吟表示，兒科團隊的緊密合作對她而言就像真正的大家庭，因此也希望自己能夠把這份屬於「家庭」的感受，確實傳遞給每一位住院病童，成為他們的家人，照顧好他們的身體健康和心靈。

花蓮慈院兒科病房的住院病患中，有約八成來自弱勢家庭或花東地區的原住民族，當病人面臨癌症或重難症，加上家庭支持與醫療認知不足、交通不便、經濟困難等狀況，需要除了醫療以外的更多外界資源介入。

頒獎典禮上，花蓮慈院護理部主任鍾惠君也以引言人的身分分享，專科護理師的工作不僅包括基本的護理照護、溝通協調及專業諮詢，還需要教學與傳承，如劉淳吟專師在慈濟科技大學擔任課堂講師，向醫療科學生分享臨床兒童癌症照護經驗，長期深耕兒癌領域，致力於解決偏鄉資源在時間與空間上的問題，期望每位兒癌病人都能在東部地區獲得最好的治療與照護。

治療過程中可能面臨無法治癒或控制的疾病，面對癌症末期病童與家庭，包括劉淳吟在內的專師與臨床護理師與醫師積極規劃辦理「病童圓夢計畫」，至今成功圓夢超過十個家庭的心願；同時提倡兒童安寧緩和醫療，安排安寧團隊介入兒童居家照護，緩解病童臨終前的疼痛及不適，和家屬的不捨與擔心。劉淳吟說，疾病照護的開始與結束總是最困難的，但她很慶幸自己能夠陪伴每一位孩子走過這段時間，能為他們的家庭帶來支持的力量，「這就是我選擇當專科護理師的意義。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
名字「4字中一字」！　王品龍蝦免費吃
刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」　醫說話了
今起脫口罩…直擊「捷運車廂內部」！民眾吐：不戴感覺怪怪
快訊／酒駕奪命！　路人遭撞飛慘死
Rosé爆戀上「大16歲男神」！　YG回應了
大谷翔平脫帽向他致意！　今晚將對決
李多慧明天回韓國！　下次來台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

男子深夜駕權利車危駕　南警攔檢查獲槍毒

三峽碧螺春春季評鑑出爐　天芳茶行奪特等獎

浪貓尿不出來病危　新北動保處治癒後逆轉貓生

新北市美術館首周入園12萬人　許富凱跨界演唱吸引萬人朝聖

2023追火車基北北桃組隊共接力　全新仨人組賽制更添鐵道馬亮點

台中車禍驚見1女「渾身刀傷」癱坐車內！　駕駛坦承持西瓜刀下手

盧秀燕大本營啟戰端？沈智慧明登記　黃健豪心冷不排除棄選

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

紙飛機很科學！不同造型不同玩法　達人：結合空氣動力與結構

默默為偏鄉醫療奉獻26年　慈院劉淳吟獲兒童醫療護理獎

男子深夜駕權利車危駕　南警攔檢查獲槍毒

三峽碧螺春春季評鑑出爐　天芳茶行奪特等獎

浪貓尿不出來病危　新北動保處治癒後逆轉貓生

新北市美術館首周入園12萬人　許富凱跨界演唱吸引萬人朝聖

2023追火車基北北桃組隊共接力　全新仨人組賽制更添鐵道馬亮點

台中車禍驚見1女「渾身刀傷」癱坐車內！　駕駛坦承持西瓜刀下手

盧秀燕大本營啟戰端？沈智慧明登記　黃健豪心冷不排除棄選

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

高雄內門森林大火連6天結束！狂燒284公頃　最新空拍畫面曝

製造業無薪假微增357人　勞動部：仍難判斷狀態是否穩定

老八熱火扳倒公鹿！巴特勒轟35分追上喬丹　字母哥重摔傷情曝

快訊／美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號昨穿越台灣海峽　畫面曝光

蘇丹內亂逾83死1126傷！叛軍被圍困機場　政府空軍警告居民勿外出

快訊／民進黨立委初選民調今開跑　北市松信、新北淡水2區搶頭香

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！　側面照掉出超兇畫面震撼3萬人

鄭秀文奪影后「竟是穿平價禮服」！被封紅毯最美　網傻：以為是千萬名牌

國巨奪111年上市董事薪酬王　台積電、中信金緊追在後

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

酒駕闖紅燈又逆向行駛

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

激動姊鬧屈臣氏　疑偷竊被逮報復

墾丁淨海　 2小時清出70公斤垃圾

更多熱門

相關新聞

賴清德台南醫療暨企業界後援會啟動

賴清德台南醫療暨企業界後援會啟動

賴清德正式由民進黨提名為總統候選人，賴清德後援會紛紛成立遍地開花，15日，由台南後援會拔得頭籌，一天之內台南在地每一個後援會都展開活動，「賴清德台南醫療暨企業界後援會」，由藝群集團董事長王正坤醫師擔任會長，王正坤擁有豐富人脈，將結合白袍力量與民間企業力量全力支持賴清德競選總統。

國泰世華邀偏鄉學童與aMEI近距離互動 《大樹計畫》

國泰世華邀偏鄉學童與aMEI近距離互動 《大樹計畫》

75年付出受肯定　門諾獲贈山巡車

75年付出受肯定　門諾獲贈山巡車

方臉男手持大鐮刀街頭開殺！多人倒地死者有孩童

方臉男手持大鐮刀街頭開殺！多人倒地死者有孩童

慈濟成立東區脊髓損傷重建中心　5縣市受惠

慈濟成立東區脊髓損傷重建中心　5縣市受惠

關鍵字：

立志偏鄉醫療慈院劉淳吟兒童護理獎

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

香蕉剝開驚見「米粉」　他拍出真相秒後悔

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面