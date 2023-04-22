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澳洲死亡車禍3台人喪命！　雇主開車「擦撞打滑」又被對向卡車撞

▲▼ 這是維州10年來最嚴重的車禍。（圖／翻攝自臉書）

▲澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍。（圖／翻攝自臉書）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍，當時車上載著6人準備前往羊肉工廠，結果與一輛白色轎車擦撞後失控，又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上，造成5人死亡，其中包含來自台灣和香港的乘客。

根據news.com.au報導，這起意外發生在20日下午2時30分左右，當時一名女駕駛開車載著60多歲母親、4名乘客和2隻狗行駛在路上，結果與一輛超速的白色轎車擦撞，車子失控後又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上，導致3人當場死亡，其餘3人緊急送醫後又有2人不治，而其中1隻狗也在車禍中喪生。

報導指出，車上除了駕駛和60多歲女性外，其餘4名乘客是來自台灣和香港的1男、3女，年紀約23至30歲之間，他們皆是受雇於羊肉場的海外打工者，而駕駛就是他們的雇主。報導提到，死者家屬已接獲通知前往澳洲。

台灣臉書社團「澳洲找工網」也有網友貼出消息證實，而死者身分警方仍未公布。

根據初步調查顯示，駕駛白色轎車的是當地29歲男子喬尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis），在死亡車禍發生前3分鐘，他才因為超速行駛被警察攔下，且大麻檢測結果為陽性，但第二次檢測後結果又為陰性，所以只收了一張超速罰單就被放走。

目前法院宣布，當時所採集的血液樣本將再次送交檢驗，以確認車禍發生時喬尼迪斯體內是否含有毒品。喬尼迪斯21日下午到法院接受審判，被控5項危險駕駛致人死亡，法官批准其保釋，但期間禁止開車也禁止離開維多利亞州。

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