澳洲死亡車禍3台人喪命！　雇主開車「擦撞打滑」又被對向卡車撞

▲澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍。(圖/翻攝自臉書)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍,當時車上載著6人準備前往羊肉工廠,結果與一輛白色轎車擦撞後失控,又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上,造成5人死亡,其中包含來自台灣和香港的乘客。

根據news.com.au報導,這起意外發生在20日下午2時30分左右,當時一名女駕駛開車載著60多歲母親、4名乘客和2隻狗行駛在路上,結果與一輛超速的白色轎車擦撞,車子失控後又遭對向裝載牛奶罐的卡車撞上,導致3人當場死亡,其餘3人緊急送醫後又有2人不治,而其中1隻狗也在車禍中喪生。

報導指出,車上除了駕駛和60多歲女性外,其餘4名乘客是來自台灣和香港的1男、3女,年紀約23至30歲之間,他們皆是受雇於羊肉場的海外打工者,而駕駛就是他們的雇主。報導提到,死者家屬已接獲通知前往澳洲。

台灣臉書社團「澳洲找工網」也有網友貼出消息證實,而死者身分警方仍未公布。

