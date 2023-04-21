飛到一半引擎不動了！澳女機長淡定水上迫降　逃命下秒飛機沉入海底

▲米雪和兒子飛到一半時，飛機引擎突然熄火，導致她不得不在水上迫降。非現場畫面。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲飛行員米雪（Michelle Yeats）20日與兒子傑克（Jake）開私人飛機回伯斯（Perth）時，飛機的引擎突然熄火，導致米雪不得不在海面上緊急迫降，場面相當驚險。

綜合澳洲媒體報導，這起驚險的事件發生於20日下午5點左右。當時，米雪與她15歲的兒子傑克剛在西澳（WA）北部觀賞完日食，正打算開私人飛機飛回伯斯。不料，飛機飛到弗里曼特爾（Fremantle）北部時，引擎突然熄火，導致開飛機的米雪不得不緊急迫降。

米雪表示，飛機當時突然開始表現得很奇怪，因此她迅速決定要在萊頓斯海灘（Leightons Beach）嘗試水上迫降，「當我告訴兒子我們的引擎壞掉了，必須在海灘上降落時，我兒子還以為我在開玩笑，但我只能告訴他，『我們會沒事的，希望這是你人生中最興奮的事。』」

米雪透露，她當時的高度已下降至1500英尺，因此她已沒有太多時間能做出反應，因此她只來得及塔台發出求救信號，就必須立刻迫降，「我盡量向深海靠近，希望不要撞到任何人，最後飛機在距離萊頓斯海灘約30至50公尺處降落」。

從現場畫面可見，海灘上的游客發現飛機必須緊急在海面降落時，飛機已向徑直向海面落去，下秒就看見飛機濺起大片水花，而傑克與米雪也成功在飛機沉入海底前逃出來。米雪是一名富有經驗的商業飛行員。她表示，即使自己過去曾多次接受水上迫降的訓練，但她從未想過自己有一天會需要真的這樣做，但幸運的是，她與兒子都成功生還。