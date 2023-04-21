談會面「星國總理接班人」！　侯友宜稱「老朋友」：他的經驗台灣可借鏡

▲侯友宜會面黃循財 。（圖／翻攝黃循財臉書）



記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜赴新加坡第三天上午與副總理黃循財見面，黃更在臉書上直言「與侯友宜是老朋友」。侯友宜傍晚受訪時媒體問到，兩人見面，是否可以說是「未來總統級人物見面？」侯友宜說，其實就是老朋友見面，彼此之間能夠互相分享工作經驗，個人對他非常敬佩，加上他又是下個接班領導人，希望大家可以一起讓新北市、新加坡更好。

黃循財被視為下一任新加坡領到人，媒體稍早問他與黃見面的過程，侯友宜說，四年前他與黃循財見面時，他是國家發展部部長，這幾年身任副總理，又是下個接班領導人，今天早上跟他碰面聊很開心，老朋友彼此間雖然因疫情沒辦法見面，但也有通信、認識、了解，針對新北市發展談很多，包含永續發展、城市發展等，大家對國家未來走向，如何讓兩方面更好，都聊得很多。

侯友宜說，他個人對黃非常敬佩，黃循財年輕、有理想、飽腹、有規劃，有很值得借鏡的地方，彼此一起分享經驗，大家一起讓新北市、新加坡更好。

媒體問到，兩人是否有談及兩岸、美中台關係？侯友宜說，謝謝大家，兩人著重在彼此關心外，重要是新北、新加坡很多新作法經驗的分享。

媒體再問，兩人見面可說是「未來總統級的人物見面嗎？」侯友宜表示，其實可以說兩位老朋友見面，兩人是有感情，彼此之間能夠互相分享工作經驗，這些經驗從互信彼此理解，更重要讓新加坡、新北市更好，才是最大的目的。

媒體也問，有聊到侯選總統嗎？侯友宜說，老朋友當然會關心很多事，關心的過程中，最重要是如何把事情做好這才是重點，尤其黃對新加坡未來願景有很多理想，他的經驗也可以讓台灣做借鏡。