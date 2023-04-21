評昔日部屬！陳水扁讚侯友宜是人才　「鼻子聞一下」就知藍營誰出線

▲前總統陳水扁。（資料照／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨人選卻懸而未決，對於鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜誰較有機會出線？前總統陳水扁21日受訪時被問及此事，打趣表示，用相對論來看是侯友宜比較有機會，國民黨一定會推派一個最強的人選，「用鼻子聞一下就知道，我的感覺啦！也不一定會準。」

陳水扁目前仍是保外就醫身份，須遵守不上台、不演講、不受訪、不談政治四原則。而民進黨立委賴惠員正在黨內初選階段奮戰，陳水扁今仍到場站台，還高舉賴惠員雙手喊凍蒜，外界疑踩到紅線，對此，陳水扁表示，賴惠員在自己落難時仍不離不棄，甚至照顧他一家人，自己還也還不完。

對於是否擔心違反規定？陳水扁強調，自己只是來關心好朋友，這種場合不算政治活動，並未違反規定。

也有媒體追問如何看待藍營總統初選？陳水扁表示，以相對論來看，侯友宜比較有機會出線，國民黨一定會推出最強人選，「用鼻子聞一下就知道，我的感覺啦！也不一定會準。」

對於昔日部屬侯友宜，陳水扁也不吝稱讚，他表示，侯友宜是個人才，「他不差啦！他差的話我會用他嗎？」陳水扁直言，侯友宜在警界表現優異，自己擔任總統時想培養他，但若要勝任警政中央首長還缺縣市局長資歷，因此要「補學問」。

陳水扁指出，本來當時要讓侯友宜擔任台中市警局長，但當時的刑事警察局局長王卓鈞也要去，侯友宜就改去桃園，也跟時任縣長朱立倫結緣，算是無心插柳，後來侯友宜還不到50歲就升任警政署長，是歷來最年輕的一位。