侯友宜下令「今晚掃蕩黑道」影片曝　她質疑：是在提醒趕快跑嗎？

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市連日發生兩起槍擊案，槍手囂張掃射，引發社會譁然。正在新加坡出訪的新北市長侯友宜昨（20日）跨海下令，要求警方晚上全體總動員查緝掃蕩黑幫，對此，綠委21日紛紛批評，「侯友宜，請問你是要叫黑道趕快跑嗎？」

新北市在不到48小時內發生兩起重大槍擊案，時值市長侯友宜出訪新加坡期間，侯友宜接獲通報後，跨海致電警察局長廖訓誠，要求警方全部總動員，持續不斷掃蕩黑幫，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。相關畫面也由幕僚拍下，但卻引爆熱議。

民進黨立委林宜瑾批評，新北市昨天發生重大槍擊案，侯友宜還在厚厚厚、 裝瘋賣傻！昨天甚至還拍影片提醒黑道，新北市要開始掃蕩囉，「小時候玩123木頭人，鬼喊我要抓人了，不就是要叫他們趕快跑？侯友宜，請問你是黑道掃蕩中的鬼嗎？你是要叫黑道趕快跑嗎？」

民進黨立委林楚茵批評，新北市民最想要的是安全生活，街頭卻接連兩天有人開槍，侯友宜在飯店度假外交，是把治安當成一件事還是一場戲？戲演得這麼尷尬，市長為了躲「5百萬搓湯圓」風頭到新加坡，讓市民在槍林彈雨中看這場戲。

民進黨立委賴品妤表示，面對「疑似500萬喬選舉」的社會質疑，侯市長至今給不出答案，甚至還隨即安排了出國行。經過議員向市府查證此為臨時安排，打臉了市長聲稱的「既有行程」說法，也讓大家想問「出國難不成是要避風頭」？

賴品妤直言，侯市長在海外似乎急了、慌了，昨天還特別拍攝「與警察局長通話的影片」，畫面極為詭異，不知道到底是要「侯侯做代誌」，還是「侯侯做大秀」。

賴品妤表示，事實上，治安的維護並不是一次性的大掃蕩便可解決。僅僅檢視這一年，三重警抓錯人暴打民眾、樹林幫派衝進派出所毆打員警、淡水成為人口販運集團拘禁地，以及無數起的幫派火拼事件；新北市的治安顯然有了破口。

賴品妤指出，沒有任何市民想因為侯友宜的無能，被迫背負「治安最差」的標籤，也根本沒有人在唱衰，畢竟向大家承諾要讓市民「安居樂業」、作為新北最高行政首長卻未盡到責任的正是侯友宜本人。

賴品妤呼籲，還在想著總統大位的侯友宜，不要再拿無辜基層員警作為墊背、放下所有政治算計，專注於市政，回應民眾需求，今天大聲向黑道疾呼「一個都別想跑，一個都跑不掉」的侯市長，別忘了你才是真正「跑到」海外避風頭的人。