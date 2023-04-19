東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

▲超商APP推出全新「預訂快取」服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新服務來了！為滿足消費者更快速的購物需求，有超商即日起強勢推出「預訂快取」服務，主打「24小時隨時訂餐」、「3小時內開放預約」及「千款商品隨到隨取」共3大特色，更有500間指定門市提供外送服務，其中200店還開放3公里內可在A店訂購、B店自取或直接外送到家，一次滿足預訂自取、跨店領取及外送到家的各種需求，為歡慶新服務上線，即日起連2周使用該服務還可以咖啡買1送1等好康。

▲只要提前30分鐘預訂就可輕鬆取件，省去等待時間。

全家APP又有新功能，即日起於全門市推出「FamiNow」預訂快取新服務，只要透過APP選擇欲取件門市，並提前30分鐘至3小時內完成商品預訂及付款，到店後進行掃碼即可快取，以減少尖峰時段購買商品的等候時間；而500間指定門市則提供商品幫外送到家，只要消費達低消即開放3公里內直接送到家，其中200店還有3公里內可於A店訂購、B店自取的特色服務，以滿足各種需求。

▲限時2周有一系列咖啡優惠。

為慶祝新服務上線，即日起至5月2日只要使用預訂自取服務，即可享有大杯特濃美式（冰）、特濃拿鐵（冰）、仙女醇奶茶（冰）買1送1及大杯仙女紅茶（不限冰熱）買2送1等優惠；若是多人聚會也有Let’s Café及私品茶買5送5好康，品項包括大杯經典美式／拿鐵（不限冰熱）、大杯單品美式／拿鐵（不限冰熱）、大杯特濃美式／拿鐵（不限冰熱）及大杯仙女醇奶茶（冰）。此外，至5月16日前使用自取服務滿額還可獲贈中杯經典美式1杯，不限冰熱，每人每周限1次。