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黑衣女半夜找小孩！　護理師見「1幕」嚇瘋：腿全麻了

加護病房,急救,重症,護理師。（圖／CFP）

▲護理師上大夜班遇靈異事件。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

醫院常會有無法解釋的現象！一名女網友分享親身經歷，表示她曾是病房護理師，某天獨自一人上大夜班時，一位穿黑衣黑褲的女人突然出現，說自己的孩子不見了，詢問孩子叫什麼名字，對方沒回答，只是一直喃喃自語，最後哭著走到窗邊就消失了，此時她意識到發生什麼事，當下大腿以下全麻，還很想嘔吐，回家後因不明原因發燒兩天，甚至嚴重到脫水進醫院打點滴。

原PO日前在「靈異公社」發文表示，結婚前自己是一名護理師，主要負責醫院的骨外科病房，都是一些骨折、骨裂的病人，少數是玩耍受傷的小朋友。某天上大夜班，她一人要照顧17個病人，而醫院為了省電，到了晚上十點會關閉多餘的電燈，剛好護理站對面就是訪客電梯，正當她要坐下來休息時，聽到電梯叮的一聲開啟了，心裡納悶這個時間怎麼還有人來探視。

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原PO接著透露，當時她抬起頭，看到面前站著一個女人，「穿著全黑雪紡材質的長袖長褲，黑色短髮，頭髮蓋住右邊臉頰，褲子長到拖到地板，所以我沒有看到她的腳」，對方走路也沒有鞋子的聲音，像是赤腳，手裡抱著一團布料，「她一直站在我面前，頭低低的，沒有表情，臉色很蒼白，沒有說話」，於是自己主動詢問要找誰。

原PO表示，女人用顫抖的聲音小聲問「妳有看到我的小孩嗎？」她詢問小孩叫什麼名字，想幫忙看在哪間病房，但對方沒有回答，而是不斷重複「為什麼不見了？我的小孩呢？為什麼不見了？我的小孩呢？」到這裡她已經知道自己遇到什麼，「我開始作嘔想吐，大腿以下都是麻的」，女人則是開始哭，然後轉身往右邊窗戶走，最後在她面前穿過玻璃走出去了。等她回神後也走到窗戶邊，確認窗戶是鎖死的，所以她到底走去哪裡了？

早上下班後她詢問警衛，半夜有沒有穿著全黑的女人進醫院，警衛表示除了急診病人，沒人坐電梯上樓；事後她也因為不明原因發燒了2天，甚至嚴重到脫水進醫院打點滴。

貼文一出引發熱議，不少網友嚇壞，「好恐怖喔嚇死人了」、「超可怕的」、「頭皮發麻」、「這很驚悚啊」、「難怪我一進醫院大門，肩膀就會起雞皮疙瘩⋯」

還有網友分享親身經驗，「我曾經半夜在醫院的電梯裡，跟某位『先人』一起搭電梯~~知道祂是先人，是因為我發現祂是半透明的，整部電梯裡就我一個活人，一位先人。」

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