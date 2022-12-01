小旅行大豐收　竹市「小塹有約」獲旅客熱烈迴響

▲小塹有約南寮香山線，帶領旅客走訪「竹魚水產」一覽季節限定的日曬烏魚子。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，邀請國人走訪新竹市，今年推出的「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「討海人的一日「『摸魚』計畫」3條主題路線更是廣受旅客好評。新竹市代理市長陳章賢表示，旅客透過拜訪新竹特色景點，感受地方風情與飲食文化的結合，如在舊城巷弄特色店家與老闆閒話家常，以及一覽日曬烏魚子產地的壯觀，一睹竹塹城與海之美的同時，也看見新竹這座城市發展文化以及歷史背景的縮影。

陳章賢指出，「小塹有約」活動辦理至今已邁入第7年，至今為止已累計超過6,500人次參與，帶動新竹深度旅遊觀光風潮，歷年來帶領民眾深入舊城區的丸竹化妝品、石坊街、東門市場、如美餅舖等巷弄店家，以及走訪竹市海岸線包括香山明發定置漁場、香山溼地，南寮萬昌造船廠、新漁人碼頭餐廳與康樂社區碉堡探險體驗等，盼讓本地人更認識自己生活的土地，也給外地旅客感受不一樣的新竹。

城銷處表示，小塹有約活動辦理至今獲得許多民眾熱烈迴響，其中曾參加小塹有約「南寮香山線」的北部上班族張先生分享心得，他說，南寮除了魚鱗天梯、波光市集等熱門打卡點之外，秘境造船廠、製冰廠等深度旅遊路線更是令人驚艷。此外，今年80歲的莊爺爺聽到二戰防空洞及黑貓中隊的介紹，勾起他的陳年回憶，並感動終於有人願意帶著後輩去追述、理解他們曾經歷過的生命故事。

「吃了幾十年的烏魚子，還沒親眼看過烏魚子怎麼曬！」旅客陳先生驚嘆地表示，上週末參與南寮香山線的季節限定場次，走訪在地知名的烏魚養殖場「竹魚水產」，近距離看見職人製作烏魚子的獨特產業樣貌，並欣賞到日曬烏魚子的壯觀畫面，並直言「是趟非常驚艷的產地之旅！」。

「小塹有約有一種魔力，帶領遊客用最草根的方式行腳南寮這片土地」與小塹有約合作的風動竹塹文化協會表示，小塹有約讓旅客感受當地歷史韻律並漸漸與當地文化融為一體，讓旅行不單單只是旅行，而是一趟「梳理心靈感受的歷程」。竹魚水產也表示，小塹有約帶領民眾深刻體會新竹九降風把香山烏魚子染紅的魅力。

「原來新竹還可以這樣玩！」參加舊城行程的本地遊客王小姐感動地說，搬來新竹20幾年，透過小塹有約更了解新竹的歷史文化，此外更有多次參團的本地民眾表示，兩年前曾參加過《媽媽線：料理達人的採買之路》的行程，這次看到新路線特別帶女兒一起認識新竹市。外地遊客李小姐則回饋，原來新竹巷弄內隱藏著這麼多用心經營的商家，很慶幸報名小塹有約才有機會走訪及深入了解街區歷史，若沒人帶領自己肯定不會知道這麼多好玩又有趣的路線。

城銷處補充，「小塹有約」在旅客口耳相傳後，迅速成為在地知名旅遊品牌，而今年「討海人的一日「『摸魚』計畫」行程皆已額滿，「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「午後散步指南：重拾老派生活」場次名額也即將完售，呼籲有興趣的旅客把握最後機會。報名詳情請至「島內散步-小塹有約」專屬網頁（https://walkin.tw/page/993）、「新竹市政府城市行銷處」(https://www.facebook.com/seeinghsinchu)，以及「新竹市小旅行-小塹有約」（https://www.facebook.com/hsinchusqian）粉絲專頁查詢。